Immer mehr Menschen gehen davon aus, dass es in Deutschland wegen der Energiekrise zu einem Blackout kommen könnte. Darauf sollte man sich tatsächlich in einem gewissen Maße vorbereiten, rät auch die Regierung. Ein Notfall-Handy mit besonderen Funktionen wäre sicher auch praktisch. Genau so ein Handy ist das Ulefone Armor 16 Pro.

Ulefone Armor 16 Pro mit 9.600-mAh-Akku

Viele Smartphone-Hersteller verbauen Akkus, die eine Kapazität von um die 5.000 mAh besitzen. Damit kommt man dann meist zwei Tage aus, bei intensiver Nutzung eher weniger. Das Ulefone Armor 16 Pro schafft deutlich mehr. Der riesige 9.600-mAh-Akku soll dafür sorgen, dass ihr bis zu 22 Tage im Stand-by erreicht. Alternativ könnt ihr über 5 Tage Musik hören oder über 13 Tage Videos schauen. Das soll mit dem „Blackout-Handy“ möglich sein. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit.

Das Ulefone Armor 16 Pro ist zudem mit einem sehr robusten Gehäuse nach Militärstandard ausgestattet und verfügt über eine integrierte Taschenlampe, die mit einem eigenen Schalter aktiviert werden kann. Ihr müsst also im Dunkeln nicht auf die kleine LED der Kamera zugreifen, sondern habt deutlich mehr Licht zur Verfügung. Außerdem verfügt das Smartphone über einen mit 122 dB extrem lauten Lautsprecher. Zum Vergleich: Eine Alarmsirene schafft 108 dB.

Ansonsten handelt es sich um ein normales Handy mit 5,93-Zoll-Display, 4 GB RAM, 64 GB internem Speicher, 16-MP-Kamera und Android 12 als Betriebssystem. Nur halt in besonders schwer und robust.

Ulefone Armor 16 Pro kostet um die 200 US-Dollar

Laut der offiziellen Webseite von Ulefone soll das Armor 16 Pro unter 200 US-Dollar kosten (bei Ulefone anschauen). Die Smartphones werden tatsächlich auch in Deutschland verkauft. Bei uns kostet ein Vorgänger um die 260 Euro (bei Amazon anschauen). Dieser ist sogar mit einem 10.000-mAh-Akku ausgestattet. Eine Powerbank wird da fast schon überflüssig und ihr habt direkt ein sehr robustes Smartphone zur Verfügung. Dazu passt natürlich perfekt ein Solar-Ladegerät (bei Amazon anschauen). So benötigt ihr bei der langen Laufzeit im Grunde nie wieder eine Steckdose.