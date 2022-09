Samsung und Apple haben im Smartwatch-Rennen vorgelegt, jetzt ist Google am Zug. Dass die Pixel Watch kommt, ist lange bekannt. Unklar waren bislang allerdings noch Verkaufsstart und Preis der Google-Smartwatch. Zumindest der Euro-Preis ist nun aber kein Geheimnis mehr.

Im Abstand von einem Monat haben sowohl Samsung als auch Apple ihre neuen Smartwatches der Öffentlichkeit präsentiert. Große Sprünge machen Galaxy Watch 5 und Apple Watch Series 8 nicht, beide Uhren sind konsequente Weiterentwicklungen ihrer Vorgänger. Entsprechend gespannt blickt die Technik-Welt nun auf Google: Mit der Pixel Watch hat der US-Konzern die erste eigene Smartwatch in petto. Ein erster Teaser aus dem Frühjahr hat bereits Appetit auf mehr gemacht und auch beim Preis lässt sich Google wohl nicht lumpen.

Pixel Watch: Google-Smartwatch soll zwischen 250 Euro und 350 Euro kosten

In Europa soll die Pixel Watch in der WLAN-Variante zwischen 250 Euro und 350 Euro kosten (Quelle: Pricebaba). Das wäre günstiger als erwartet, vor allem im Hinblick auf die grassierende Inflation im Euroraum. Erhältlich sein wird die Smartwatch in den Farben Grau, Orange und Blau. Zuletzt war über den Preis der LTE-Variante spekuliert worden, der in den USA bei 399 US-Dollar liegen soll.

Der größte Konkurrent im Android-Sektor dürfte die Galaxy Watch 5 sein, die in Deutschland bei 299 Euro (WLAN, 40 mm) beginnt. Sollte die Pixel Watch den Preis unterbieten, dürften sich viele potenzielle Käufer der Galaxy Watch 5 wohl die Frage stellen, ob sich nicht lieber zur Google-Smartwatch greifen – zumal die besten Funktionen ohnehin nur dann zur Verfügung stehen, wenn man ein Samsung-Smartphone besitzt. Diese Einschränkungen zeigten sich auch im Test der Galaxy Watch 5 Pro.

Was die Galaxy Watch 5 (Pro) alles kann:

Pixel Watch und Pixel 7 (Pro) werden am 6. Oktober vorgestellt

Ob die Pixel Watch wirklich der erhoffte Preis-Kracher wird, erfahren wir am 6. Oktober. Dann wird Google nicht nur die neue Smartwatch vorstellen, sondern auch das Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Ebenso wird auf dem „Made by Google“-Event neue Nest-Hardware präsentiert.