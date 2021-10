Nach dem Kampf „Jackson vs. Usyk“ gibt es heute mit dem Fight zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder gleich das nächste Highlight für Box-Fans zu sehen. Wie schon vor zwei Wochen könnt ihr auch heute den Box-Kampf live genießen. So wird es die Übertragung von Fury vs. Wilder im Live-Stream online geben.

Boxen Live-Stream Facts

Im Free-TV wird der Kampf nicht gezeigt. Dafür könnt ihr mit dem Streaming-Dienst DAZN online im Live-Stream einschalten. Falls ihr nicht bis in die frühen Morgenstunden wachbleiben wollt, wird es den Fight hier auch als „Re-Live“ in der Wiederholung geben. Um einzuschalten, benötigt ihr einen kostenpflichtigen Account. Nach der ersten Anmeldung kann man DAZN aber einen Monat lang gratis testen.

Wo und wann kann man heute Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3 im Live-Stream und TV sehen?

Heute kommt es bereits zum dritten Aufeinandertreffen zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder. Ausgetragen wird der Fight in der Nacht vom heutigen Samstag, den 9. Oktober auf Sonntag, den 10. Oktober. Falls ihr euch fragt, zu welcher Uhrzeit der Kampf beginnt: Der Hauptkampf soll zwischen 5 Uhr und 6 Uhr morgens starten.

Es geht dabei um den WBC-Titel im Schwergewicht. Mit dem DAZN-Account könnt ihr die Live-Übertragung von Fury vs. Wilder online im Browser am PC oder Mac genießen. Falls ihr den Kampf noch gemütlich im warmen Bett anschauen wollt, bringen euch die passenden DAZN-Apps den Boxen-Live-Stream auch auf das Android-Smartphone und -Tablet, iPhone oder iPad. Zudem könnt ihr über Streaming-Sticks wie Fire TV und Chromecast online bei DAZN am TV-Gerät einschalten.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3 im Live-Stream bei DAZN

Beim ersten Aufeinandertreffen im Dezember 2018 gingen die Kontrahenten ohne Sieger aus dem Ring. Im Februar 2020 konnte sich Fury durchsetzen, nachde, Wilder aufgeben musste. Heute kommt es zum Rückkampf. Eigentlich wollte Fury gegen Joshua Jackson zum Super-Fight in den Ring steigen. Eine Klausel sieht aber einen dritten Kampf gegen Wilder vor. Der Kampfabend beginnt um 3 Uhr nachts. Uli Hebel wird den Fight zwischen Fury und Wilder kommentieren. An seiner Seite sind Bernd Bönte Andreas Selak als Experten zu hören. Bei den Vorkämpfen hört ihr Sebastian Hackl und Elias Stefanescu. Die Fightcard von heute:

12 Runden, Schwergewicht: Tyson Fury vs. Deontay Wilder

10 Runden, Schwergewicht: Efe Ajagba vs- Frank Sánchez

12 Runden, Schwergewicht: Robert Helenius vs. Adam Kownacki

8 Runden, Schwergewicht: Jared Anderson vs. Vladimir Tereshkin

Das erwartet euch bei DAZN:

Bei YouTube könnt ihr noch einmal den Fight vom Februar 2020 in voller Länge ansehen:

Der „Gypsy King“ Tyson Fury ging in seinen 31 Profi-Kämpfen 30 Mal als Sieger aus dem Ring, bei lediglich einem Unentschieden aus dem ersten Wilder-Fight. 20 Mal gewann Fury durch K.o. Wilder gewann 42 Profi-Kämpfe, davon 41 mal per Ko., bei einer Niederlage und dem Unentschieden.

Den Kampf zwischen Fury und Wilder seht ihr online und im TV bei DAZN. Der Dienst kostet 14,99 Euro im Monat beziehungsweise 149,99 Euro beim Jahres-Abo. Neben dem Box-Abend seht ihr hier viele weitere Sport-Highlights online, darunter Fußball-Länderspiele, Champions League und US-Sport, etwa aus der NBA, NFL oder MLB.