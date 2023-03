Als europäische Kunden haben wir kaum eine Wahl: Wenn es ein E-Auto sein soll, gilt es tief in die Tasche zu greifen. Doch das muss nicht so sein, wie ein chinesischer Hersteller beweist. Mit dem Wuling Bin Guo wird die Marke den Markt aufmischen und Sparfüchse glücklich machen – hoffentlich auch hierzulande.

China-Hersteller bringt günstige E-Auto, das auch Deutschen gefallen dürfte

Wirklich günstige E-Autos muss man in Europa bisher mit der Lupe suchen. Einerseits sind sie so selten und gut versteckt, andererseits winzig. In China ist jetzt ein Modell auf den Markt gekommen, für das beides nicht gilt.

Der Wuling Bin Guo, gebaut vom Joint Venture SAIC-GM Wuling, misst für die chinesischen Kleinwagen-Verhältnisse stolze 3,95 m in der Länge, ist knapp 1,71 m breit und 1,58 m hoch. Damit ist das kleine E-Auto sogar etwas größer als beispielsweise der Opel Adam, an dem sich die Chinesen auch optisch stark orientieren:

Nimmt sich optisch deutlich Anleihen beim Opel Adam: der Bin Guo von Wuling. (Bildquelle: SAIC-GM-Wuling)

Doch entscheidend ist bei diesem Modell ohnehin der Preis: Umgerechnet kommt das kleine E-Auto in China auf einen Startpreis von rund 8.003 Euro. Die chinesischen Kunden können zwischen fünf Versionen wählen, der Preis steigt dabei umgerechnet auf maximal rund 11.215 Euro (Quelle: Wuling).

Dafür gibt es vor allem eine unerwartet stattliche Reichweite: Zwei Akku-Varianten kommen auf 203 und 333 km nach dem chinesischen CLTC-Standard. Tatsächlich dürfte es weniger sein.

Chinesische E-Autos werden zu immer stärkerer Konkurrenz:

Wenn man die Reichweite aber in Vergleich zu dem setzt, was deutsche Kunden für den Preis bekommen können, sieht es schon anders aus: Der Opel Rocks-e wird ebenfalls für rund 8.000 Euro angeboten. Das Leichtkraftfahrzeug schafft allerdings nur 45km/h und hat eine Reichweite von maximal 75 km. Da spielt der Chinese in einer ganz anderen Liga.

Billig-Stromer für Europa? Chinesen müssen Hand anlegen

Bevor der Bin Guo allerdings nach Europa kommen könnte – was keinesfalls gesagt ist –, müsste er den hiesigen Regeln entsprechen. Das bedeutet zusätzliche Sicherheitssysteme und entsprechend auch steigende Kosten. Für 8.000 Euro wird es ihn wohl nie geben, trotzdem würde das E-Auto VW und Co. mal zeigen, was alles möglich ist.

Felix Gräber , GIGA-Redakteur, Experte für E‑Autos, Mobilität und Verbraucher-Themen Für mich steht fest: E-Autos wie den Wuling Bin Guo brauchen wir auch im Land von Mercedes, BMW und Volkswagen. Der chinesische Mini-Stromer dürfte meiner Meinung nach eher heute als morgen kommen.

