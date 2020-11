Wer auf der Suche nach einer neuen Smartwatch ist, hat jetzt mehr Auswahl: Der bekannte chinesische Hersteller Oppo bringt seine Oppo Watch in der 46-mm-Version mit LTE nach Deutschland. Die Smartwatch ist ab sofort vorbestellbar. So günstig wie das „kleine Modell“ ist die größere Version allerdings nicht.

Erst im Sommer feierte die Oppo Watch ihren Marktstart in Deutschland. Damals wurde die Uhr aber nur in der kleinen Variante mit 41 mm und ohne LTE-Modul angeboten. Jetzt legt Oppo nach und bringt auch das lang ersehnte große Modell mit 46-mm-Gehäuse und eingebautem Mobilfunkmodul nach Deutschland, berichtet Caschys Blog.

Oppo Watch: 46-mm-Modell der Smartwatch mit LTE kommt nach Deutschland

Vorbestellen lässt sich die Smartwatch bereits jetzt, der offizielle Erscheinungstermin ist auf den 7. November datiert. Mit einem Preis von 399 Euro ist die Oppo Watch mit 46 mm und LTE aber deutlich teurer als die kleinere Variante, die hierzulande für 249 Euro an den Start ging. Neben dem größeren Display und der Mobilfunkanbindung besitzt das 46-mm-Modell laut Beebom auch eine leicht höhere Auflösung (402 x 476 Pixel vs. 320 x 360 Pixel), einen größeren Akku mit 430 mAh und ist bis zu 50 Meter wasserdicht, während bei der 41-mm-Variante bereits bei 30 Metern Schluss ist. Der Bildschirm ist zudem an beiden Kanten abgerundet, wodurch das Modell edler wirkt.

Ob das alles die 150 Euro Aufpreis wert ist, muss jeder Käufer für sich selbst entscheiden. Vergleichbare Smartwatches wie etwa die Galaxy Watch 3 in der 45-mm-Version mit LTE kosten aber noch mehr.

Die Oppo Watch im Video:

Oppo Watch: Enttäuschende Akkulaufzeit in kleinerer Variante

Mit 6,8 von 10 Punkten hat die Oppo Watch (41 mm) im Test ein respektables Ergebnis erzielt. Gefallen haben vor allem das Display, die vielfältigen Fitness-Modi und der Tragekomfort, Abzüge gab es hingegen für den kleinen Akku. „Man kommt mit Glück über den Tag“, hieß es im Fazit. Genau dieses Manko könnte das 46-mm-Modell mit ihrem größeren Akku beseitigen.