Bereits seit Monaten kursieren Meldungen um eine verbesserte Version der gefeierten Nintendo Switch. Details zur Konsole waren bislang Mangelware, nun sind erste Informationen zu einer neuen Funktion der „Nintendo Switch Pro“ aufgetaucht – und die haben es in sich.

Nintendo Switch Facts

Nintendo Switch Pro: Neues Mini-LED-Display soll den Bildschirm noch besser machen

Während Sony und Microsoft im November ihre neuen Konsolen an den Start rollen, hat sich Nintendo bislang noch nicht zu einer Neuauflage oder einen Nachfolger der Nintendo Switch geäußert. Doch bereits in der Vergangenheit machten Meldungen die Runde, in denen die Existenz einer Nintendo Switch Pro zur Sprache kam.

Informationen um die aufgebohrte Konsole waren bisher Mangelware, die chinesische Webseite Economic Daily News soll nun jedoch neue Details aufgeschnappt haben. Laut der Meldung setzt Nintendo bei der Switch Pro nicht mehr auf ein klassisches IPS-Panel, sondern auf ein modernes Mini-LED-Display. Angeblich soll ein Vertreter von Nintendo erst kürzlich die Produktionswerke des Zulieferers Innolux besucht haben, um sich über eine mögliche Zusammenarbeit auszutauschen.

Auch interessant: So verhindert ihr den Tod eurer Nintendo Switch

Für Spieler wäre der Wechsel auf ein Mini-LED-Display auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Die Mischung aus OLED und klassischem LCD sorgt für diverse Verbesserungen bei der Bildwiedergabe. Durch die verbesserte Hintergrundbeleuchtung können Kontraste noch stärker dargestellt werden, auch die Darstellung von Farben wird verbessert.

Wer die Switch hauptsächlich unterwegs benutzt, wird sich zudem darüber freuen, dass sich auch die Akkulaufzeit der Konsole dank der neuen Display-Technologie verlängern kann, da schwarze Bildinhalte nicht beleuchtet werden müssen.

Da Mini-LEDs in der Herstellung zudem günstiger sind als klassische OLEDs, dürfte die Nintendo Switch Pro auch trotz des Display-Wechsels keine Unsumme kosten.

Aktueller Preisbrecher: Nintendo Switch Lite bei Amazon anschauen

Wir verraten euch, für wen sich der Kauf der Nintendo Switch Lite wirklich lohnt:

Nintendo Switch Pro: Wann soll die neue Konsole erscheinen?

Eine klare Aussage seitens Nintendo gibt es bezüglich des Verkaufsstarts der Nintendo Switch Pro noch nicht. Bislang hat die Hard- und Software-Schmiede noch nicht einmal die Existenz des Pro-Modells bestätigt.

Diese Spiele für die Nintendo Switch sind bei uns gerade besonders gefragt:

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Top 10: Die aktuell beliebtesten „Nintendo Switch“-Spiele in Deutschland

Das dürfte unter anderem daran liegen, dass sich die normale Nintendo Switch sowie die Lite-Version als echte Bestseller entpuppt haben. Wahrscheinlich hat Nintendo Angst, den Verkaufserfolg der beiden Konsolen vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft zu schmälern, wenn man die verbesserte Version ankündigen würde. Bis zur offiziellen Vorstellung werden wir uns also noch etwas gedulden müssen.