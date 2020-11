Smartphone-Hersteller haben eigentlich kein zu großes Interesse daran, dass die Besitzer ihr Handy zu lange nutzen, um die Verkäufe anzutreiben. Sony will jetzt wohl einen anderen Weg einschlagen und plant deswegen eine Aktion, die genau das Gegenteil bewirken soll.

Sony tauscht Akkus von alten Xperia-Smartphones günstiger aus

Besitzer von älteren Sony-Smartphones können sich freuen. Sony plant wohl eine Aktion, bei der der Akku von älteren Geräten kostengünstig ausgetauscht wird, um die Lebensdauer des Handys zu verlängern. Oft wird die Akkulaufzeit mit der Zeit schlechter, das Handy ist an sich aber noch gut genug, um weiter verwendet werden zu können. Stimmt die Laufzeit aber nicht mehr, tendiert man dazu, sich ein neues Modell zu kaufen. Genau das will Sony zumindest in einigen Regionen verhindern – berichtet ithome. In welchen Ländern so ein Austauschprogramm gestartet werden soll, wird nicht erwähnt.

Der Preis für den rabattierten Akkutausch soll aber nur bei umgerechnet knapp 30 Euro liegen. Sony unterbietet damit viele der großen Marken wie Apple oder Samsung, wo der Akkutausch je nach Modell bei über 70 Euro liegt. Zudem will Sony Rabatte auf Reparaturen einführen. Das alles soll wohl dafür sorgen, dass ältere Xperia-Handys länger verwendet werden, bevor man sie ausmustert. Folgende Handys sollen Teil dieses Programms sein:

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ3

Mit der Zeit könnten natürlich auch neue Smartphones wie das Xperia 1, Xperia 1 II, Xperia 5 oder Xperia 5 II Teil des Programms werden. Diese sind aber noch zu neu und es gäbe keinen Grund, den Akku jetzt schon zu tauschen.

Akku-Tausch bei vielen Smartphone-Herstellern möglich

Wenn die Kapazität eures Akkus im Handy schwächer wird, gibt es meist die Möglichkeit, beim Hersteller einen neuen Akku einbauen zu lassen. Das kostet selbst bei einem Samsung Galaxy Note 20 Ultra oder iPhone 12 nur etwa 70 Euro. Es muss also nicht immer ein neues Smartphone her, wenn die Laufzeit knapp wird. Man kann auch kostengünstig nachrüsten.