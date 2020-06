Seit dem letzten Update ist weiteres Mitglied der Task Force 141 in Call of Duty: Modern Warfare verfügbar. Leider nur gegen Geld aber auch ohne extra Bezahlung tut sich in Call of Duty diese Woche wieder einiges.

Call of Duty: Modern Warfare Facts

Das wöchentliche Playlist-Update hat ein paar interessante Modi für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone im Gepäck. Die Rotation der Modi sorgt zwar stets für Abwechslung, hinterlässt aber auch hin und wieder unzufriedene Spieler, die Lust auf eine bestimmte Playlist haben.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-CUSA15279_00-CODMWSTANDARD001?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

Starten wir aber mit einem Store-Update, dort gibt es jetzt ein Bundle mit Kyle „Gaz“ Garrick zu kaufen, der dann als neuer Operator zur Verfügung steht. Gaz wird in der Kampagne von Modern Warfare ein Teil der von Captain Price Team, dem Anführer der Task Force 141. Um diese Einsatztruppe dreht sich die gesamte Modern Warfare-Reihe und diese Narrative findet aktuell auch ihren Weg nach Verdansk.

Chaotische Playlists

In Modern Warfare ist reichlich Chaos angesagt. In einer Playlist könnt ihr die normalen 6v6-Karten mit zehn Spielern pro Seite absolvieren. Dazu kommt „All or Nothing“, ein Modus bei dem ihr euch im „Einer-gegen-alle“-Stil mit nur einem Messer. Kugeln für eure Pistole gibts es nur für Kills.

Im Ground War Modus „Boots on the Ground“ geht es dafür etwas ruhiger zu, es gibt nämlich keine Panzer.

Quads kehren zu Warzone zurück

Der Modus für normale vierer Teams kehrt zurück, auch verfügbar ist Warzone Rumble, ein Modus bei dem zwei Teams aus je 50 Spielern gegeneinander kämpfen – Chaos ist vorprogrammiert. Die Modi für Warzone sind aktuell Folgende:

Solos

Duos

Trios

Quads

Beutegeld

Blutgeld

Rumble

Im wöchentlichen Briefing findet ihr noch mal alle offiziellen Informationen.

Bilderstrecke starten (17 Bilder) Die 10 besten Battle Royale-Spiele für PC, PS4 und andere Konsolen

Sind euch die wöchentlichen Playlist-Wechsel in Dorn im Auge oder genießt ihr die Abwechslung? Gibt es Modi, die ihr euch dauerhaft wünscht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.