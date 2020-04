Nach ein paar Tagen mit eher weniger kryptischen Teasern auf Twitter ist es nun offiziell: Crytek will im Sommer 2020 Crysis Remastered für PS4, Xbox One, PC und Switch auf den Markt bringen.

Im Jahr 2007 machte sich Crysis vor allem als potenzielle Kernschmelze für den heimischen PC einen Namen, da die Hardwareanforderungen damals nicht ohne waren. Das Spiel wurde durch „But can it run Crysis?“ sogar zu einem weitverbreiteten Meme und auch Crysis Remastered zeigt jetzt schon ein gewisses Meme-Potenzial.

Hier seht ihr den ersten offiziellen Teaser:

Crysis Remastered soll diesen Sommer für PS4, Xbox One, PC und Switch erscheinen. In der Ankündigung heißt es, die Entwickler werden sich auf die Singleplayer-Kampagne konzentrieren. Das Spiel wird grafisch natürlich ordentlich aufpoliert mit hochauflösenden Texturen, neuen Licht-, Schatten- und Partikeleffekten und auch softwarebasiertem Raytracing. Ob das visuelle Upgrade nochmals so ein Augenöffner wie 2007 wird, erfahren wir bald.

„But can a Switch run Crysis?“

Crytek arbeitet für die Portierung mit Entwickler Saber Interactive zusammen, die bereits mit dem Switch-Port von The Witcher 3 ihr Können unter Beweis stellen konnten. In Erinnerung an das anspruchsvolle Original gibt es schon erste (meist scherzhafte) Bedenken, ob die Switch den Hardwareanforderungen von Crysis Remastered gewachsen ist. Haben wir bald ein neues Crysis-Meme?

Einige stellen sich den Start von Cysis auf der Switch eher so vor:

The Switch after running Crysis for 10 minutes pic.twitter.com/HVrH9axUzj — Team Secret (@teamsecret) April 16, 2020

Grafisch stellt sich Reddit den Port so vor:

Diese Switch gab noch schneller auf:

Bei Metacritc ziert die PC-Version des Originals eine 91, mit einem ordentlichen Remaster kann Crysis also noch mal zu einem guten Shooter werden. Wie sind eure Erinnerungen an Crysis? Habt ihr Lust auf eine Neuauflage?