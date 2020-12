Cyberpunk 2077 kommt mit einem sehr detaillierten Charaktereditor, doch es gab Befürchtungen, dass Spieler so viel Zeit in der First Person verbringen, dass sie ihren Charakter zu selten zu Gesicht bekommen.

An eurem Charakter in Cyberpunk 2077 könnt ihr so ziemlich alles anpassen, was es gibt. Seien es banale Dinge wie Haarfarbe und Körpergröße oder etwas Ausgefalleneres wie die Zähne oder auch Genitalien. Ein großer Teil des Spiels wird jedoch für das Gefühl der Immersion in First Person erlebt. Zwar können Fahrzeug auch in Third Person-Ansicht genutzt werden, doch wofür so viel Arbeit in die Charaktererstellung stecken.

Mit dem Foto-Modus hat CD Projekt Red ein starkes Argument geliefert, dieser bietet nämlich sehr viele Funktionen und Möglichkeiten, euren Charakter richtig in Szene zusetzen.

Foto-Modi in Spielen machen weit mehr als einfach nur die Kamera freigeben und dann einen Screenshot. Es sind eher Bildbearbeitungsprogramme, die am Ende Kreationen erlauben, die weit über das hinaus gehen könne, was im Spiel zu sehen ist.

Der Foto-Modus von Cyberpunk 2077 erlaubt euch Einstellungen wie Brennweite, Belichtung und Filter zur Farbkorrektur, um einer Szene einen ganz neuen Look zu geben. Außerdem lässt sich die Pose eures Charakters ändern und ihr könnt Sticker hinzufügen. Der Editor ist sehr umfangreich, es lohnt sich also ein wenig Zeit in die Charaktererstellung zu investieren, damit ihr auf euren Bildern gut ausseht. Natürlich ist ein „hübscher“ Charakter Geschmackssache und niemand soll es euch nehmen, als menschliche Kartoffel durch Night City zu stapfen.

Fans mit künstlerischer Ader werden ab nächster Woche die Community sicherlich mit beeindruckenden Werken erfreuen, im Trailer wirkt der Editor aber nicht so kompliziert, sodass jeder ihn bedienen können sollte.

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020.