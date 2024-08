Deutsches Kult-RPG kehrt nach 23 Jahren endlich zurück

Ein Kult-Rollenspiel aus Deutschland wird neu aufgelegt. Das Remake zu Gothic 1 verspricht viele Verbesserungen zum 23 Jahre alten Original. Die Kernelemente sollen allerdings beibehalten werden. Den Gameplay-Showcase könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Gothic ist zurück und jetzt könnt ihr euch Gameplay ansehen

Gothic zählt bis heute zu den größten Kultspielen aus Deutschland. Das 23 Jahre alte Rollenspiel soll jetzt ein Remake bekommen. Publisher THQ Nordic zeigt einen neuen Trailer, der auch echtes Gameplay zeigt. Von einem genauen Release-Termin fehlt allerdings weiterhin jede Spur.

Der Showcase stellt vor allem die offene Welt aus Gothic 1 (Komplettlösung) vor – eine gewaltige Strafkolonie, in der inzwischen die Gefangenen das Sagen haben, aber trotzdem noch hinter einer magischen Barriere festsitzen. Während eine Fraktion mit der aktuellen Situation zufrieden ist, will eine andere die Barriere mit magischem Erz sprengen und eine dritte vertraut auf eine mysteriöse Gottheit im Sumpf.

Das neue Rollenspiel legt besonders Wert darauf, eine lebendige und realistische Open World abzubilden. Sowohl menschliche NPCs als auch die Tierwelt sollen demnach einem eigenen Tagesablauf folgen. Das Remake soll in diesem Bereich sogar noch komplexer werden und neue Geschichten sowie komplexere NPC-Reaktionen hinzufügen.

In Kämpfen werden euch verschiedene Nahkampf- und Fernkampfwaffen sowie Magie zur Verfügung stehen. Leveling und Charakterfortschritt sollen im Vergleich zum Original noch belohnender ausfallen. Der auffälligste Unterschied ist aber wohl die Grafik, denn hier erlaubt die Unreal Engine 5 einen gewaltigen Schritt nach vorne.

Natürlich mangelt es im Gothik 1 Remake auch nicht an Gegnern. (Bildquelle: THQ Nordic)

Fans lieben das Remake zu Gothic

Die Fans auf YouTube sind mit dem Trailer zum Gothic 1 Remake sehr zufrieden. Der Grundtenor ist, dass Alkimia Interactive und THQ Nordic sich das Original wirklich zum Vorbild genommen haben. Viele hoffen außerdem, dass die Neuauflage ein Erfolg wird, damit der Publisher auch Gothic 2 ein Remake spendiert (Quelle: YouTube).

Der Entwickler des Originals ist am Gothic Remake nicht beteiligt. Das deutsche Entwicklerstudio Piranha Bytes existiert inzwischen auch überhaupt nicht mehr. Die Rechte an Gothic liegen aber schon länger bei THQ Nordic, sodass der Publisher mit der Reihe machen kann, was er will.

Das Gothic 1 Remake soll für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.