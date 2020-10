Nicht nur Xiaomi will Deutschland mit drei neuen Android-Smartphones erobern, sondern auch der Konkurrent Oppo. Das Unternehmen hat drei neue Android-Smartphones vorgestellt, die einige Besonderheiten bieten. GIGA hat die Details für euch.

Oppo Reno 4: Neue Smartphone-Serie für Deutschland

Jetzt, wo Huawei durch den US-Bann immer stärker unter Druck gerät, versorgen Xiaomi und Oppo den Markt mit vielen interessanten Smartphones. Oppo hat heute die Reno-4-Serie für Deutschland angekündigt. Insgesamt drei Handys zu Preisen ab 379 Euro werden in Deutschland verkauft. Zum Start gibt es sogar eine besondere Aktion. Mehr dazu aber unten.

Oppo Reno 4 5G und Reno 4 Pro 5G

Die „Top-Modelle“ bilden das Reno 4 5G und Reno 4 Pro 5G. Top-Modelle in Anführungszeichen, weil sie trotz der Preise von 599 und 799 Euro „nur“ den Snapdragon 765 besitzen und damit in einer Preisklasse mit dem OnePlus Nord für 399 Euro spielen. Oppo verbaut zwar nur einen Mittelklasse-Prozessor, setzt aber sonst auf High-End-Komponenten wie eine Triple-Kamera mit 48 MP, extrem dünne Bauform und vor allem auf 65-Watt-Ladetechnologie. Damit lassen sich die Smartphones mit den 4.000-mAh-Akkus sehr schnell aufladen. Das Pro-Modell besitzt zudem ein 90-Hertz-Display, während das normale Modell auf eine Dual-Kamera an der Front setzt. Großen Wert legt Oppo auf die Kamera. Besonders die neue „Ultra Weitwinkel Nacht Videokamera“ soll besondere Aufnahmen ermöglichen. Nachfolgend die Highlights der beiden Handys:

Oppo Reno 4Z 5G

Das Oppo Reno 4Z 5G ist mit einem Preis von 379 Euro viel günstiger, bietet aber trotzdem eine solide Ausstattung. So ist das 6,5-Zoll-Display mit 120 Hertz ausgestattet und ist damit eine Alternative zum Poco X3 oder Mi 10T Lite von Xiaomi. Im Gegensatz zu den Xiaomi-Handys setzt Oppo aber auf den MediaTek Dimensity 800 mit 5G. Dazu gibt es 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Dazu eine 48-MP-Quad-Kamera und 4.000-mAh-Akku mit 18-Watt-Ladefunktion.

Oppo startet Aktion für Vorbesteller

Vorbesteller werden von Oppo ordentlich belohnt. Wer sich für eines der Handys entscheidet, bekommt wertvolle Kopfhörer oder die Oppo Watch WiFi kostenlos dazu. Die Aktion läuft vom 1. bis zum 30. Oktober 2020. Mehr dazu erfahrt ihr auf dieser Webseite von Oppo.