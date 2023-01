Es geht wieder los! Heute beginnt die neue Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ 2023 ziehen 13 Kandidaten in den Dschungel, sich am Ende zum „Dschungelkönig“ oder zur „Dschungelkönigin“ küren zu lassen. Nach einer zweijährigen Corona-Pause findet die Show in diesem Jahr wieder in Australien statt. Ihr könnt beim Dschungelcamp im Live-Stream und TV bei RTL einschalten.

Ab heute gibt es wieder täglich die Übertragung zum Dschungelcamp im Live-Stream und TV bei RTL. Habt ihr keinen Fernseher, gibt es den RTL-Live-Stream mit einem Abo bei RTLPlus auf den Bildschirm. Mit den entsprechenden Apps seht ihr „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ heute auch auf dem Smartphone oder Tablet. Der Start ist heute um 21:30 Uhr. In den Folgetagen könnt ihr ab 22:15 Uhr zur Dschungel-Show einschalten.

Dschungelcamp 2023 im Live-Stream und TV: Wer macht mit?

Habt ihr eine Folge von „IBES 2023“ verpasst, steuert die RTL-Mediathek bei RTL Plus an. Dort gibt es ganze Folgen als Wiederholung im Stream zu sehen. Der Zugang zum Live-Stream bei RTLPlus ist kostenpflichtig. Ihr könnt den Dienst aber kostenlos testen und so alle Folgen von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ sowie viele weitere RTL-Sendungen gratis anschauen. Mit einem dauerhaft kostenlosen Account schaut ihr die Ausgaben in der Wiederholung an.

2023 geht die Dschungel-Show bereits in ihre 16. Ausgabe. Passend zum heutigen Datum, Freitag den 13., ziehen 13 Kandidaten in die australische Ferne. Folgende VIPs sind ab heute im Abendprogramm bei RTL zu sehen:

Model Tessa Bergmeier

Reality-Star Gigi Birofio

Radiomoderatorin Verena Kerth

Model Papis Loveday

Schauspielerin Jana URKRAFT Pallaske

Sänger Lucas Cordalis

Designerin Claudia Effenberg

„Checerk vom Neckar“ Cosimo Citiolo

Influencerin Jolina Mennen

Schauspieler Martin Semmelrogge

Reality-Star Cecilia Asoro

NDW-Legende Markus Mörl

„Botschaftsluder a.D.“ Djamila Rowe

Dschungelcamp 2023 im Live-Stream und TV: Alle Termine im Überblick

Das Finale der Dschungelshow steigt am Sonntag, den 29. Januar. Im Anschluss steigt am darauf folgenden Montag die traditionelle Special-Sendung „Das große Wiedersehen“, bei welchem alle Kandidaten noch einmal auf die Highlights der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel zurückblicken. Moderiert wird die Sendung auch in diesem Jahr wieder von Sonja Zietlow. Daniel Hartwich hat sich hingegen für diese Staffel zurückgezogen. Stattdessen wird Jan Köppen von den Ereignissen im Dschungel berichten.

Der Einzug heute wird ab 21:30 Uhr gezeigt, täglich gibt es dann ab 22:15 Uhr die tägliche Dschungel-Sendung. Wer von den Kandidaten und ihren Erlebnissen nicht genug bekommen kann, bleibt bei RTL dran. Dort gibt es täglich den „Die Stunde danach“ zu sehen, in der Olivia Jones und Angela-Finger-Erben noch einmal über die Tagesereignisse sprechen. Nach dem RTL-Nachtjournal können Nachtschwärmer zudem täglich gegen 1:20 Uhr in der Nacht zur Wiederholung der aktuellen Folge einschalten.

An diesen Terminen könnt ihr bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ 2023 im Stream und TV einschalten:

Dschungelcamp 2023: Termine und Zeiten

Folge 1: 13. Januar 2023, Freitag, 21:30 Uhr

Folge 2: 14. Januar 2023, Samstag, 22:15 Uhr

Folge 3: 15. Januar 2023, Sonntag, 22:15 Uhr

Folge 4: 16. Januar 2023, Montag, 22:15 Uhr

Folge 5: 17. Januar 2023, Dienstag, 22:15 Uhr

Folge 6: 18. Januar 2023, Mittwoch, 22:15 Uhr

Folge 7: 19. Januar 2023, Donnerstag, 22:15 Uhr

Folge 8: 20. Januar 2023, Freitag, 21:30 Uhr

Folge 9: 21. Januar 2023, Samstag, 22:15 Uhr

Folge 10: 22. Januar 2023, Sonntag, 22:15 Uhr

Folge 11: 23. Januar 2023, Montag, 22:15 Uhr

Folge 12: 24. Januar 2023, Dienstag, 22:15 Uhr

Folge 13: 25. Januar 2023, Mittwoch, 22:15 Uhr

Folge 14: 26. Januar 2023, Donnerstag, 22:15 Uhr

Folge 15: 27. Januar 2023, Freitag, 21:30 Uhr

Folge 16: 28. Januar 2023, Samstag, 22:15 Uhr

Finale: 29. Januar 2023, Sonntag, 22:15 Uhr

Das große Wiedersehen: 30. Januar 2023, Montag, 20:15 Uhr

