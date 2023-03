Für Autokäufer, die auf Elektroantrieb umsteigen wollen, könnten bald schwere Zeiten anbrechen. Schon jetzt sind E-Autos nicht günstig, doch die Abgasnorm Euro 7 könnte die Preisentwicklung weiter befeuern. Schuld ist ausgerechnet eine Garantie, die Fahrerinnen und Fahrern eigentlich Vorteile bringen soll.

Mobility Facts

Preistreiber EU: Euro 7 könnte E-Autos teurer machen

Den Umstieg auf ein E-Auto können sich längst nicht alle Autofahrer leisten. Mit Euro 7 dürfte es in einigen Jahren noch teurer werden. Geplant ist als Teil der europäischen Abgasnorm auch eine für die Hersteller verpflichtende Mindestleistung für E-Auto-Batterien einzuführen.

Die soll dem Entwurf für Euro 7 zufolge so aussehen: Ausgehend von der ursprünglichen Maximalkapazität des E-Auto-Akkus müssen nach 8 Jahren oder 160.000 gefahrenen Kilometern noch mindestens 70 Prozent der Akkukapazität erreicht werden (Quelle: heise).

Wie viel diese Garantie E-Auto-Käufern tatsächlich bringen würde, ist fraglich: Zum einen entspricht sie praktisch genau den Anforderungen, die sich in der Industrie bereits durchsetzen. Für E-Autos der Mittel- und Oberklasse ist es schon in vielen Fällen Realität, genau so eine Garantie zu bieten – und sie manchmal sogar überzuerfüllen.

Andererseits würde die Akkugarantie fast mit Sicherheit günstige Einstiegsmodelle teurer machen. Schließlich müssten die Hersteller beim teuersten Teil des E-Autos besondere Sorgfalt aufbringen, statt die Kosten möglichst weit zu drücken. Draufzahlen müssen E-Auto-Fahrer wohl außerdem bald bei der Versicherung.

Deutschlands günstigstes E-Auto hat bei Abgasnorm keine Chance

Auf den gibt Dacia Spring etwa gibt es eine Akkugarantie von 8 Jahren, aber nur 120.000 km. Deutschlands aktuell günstigstes E-Auto würde also durchfallen. Das heißt, Dacia müsste nachbessern – und das würden die Kunden beim Blick aufs Preisschild merken. Die Sorge gilt außerdem auch für Verbrenner.

Der Dacia Spring ist bisher das einzige E-Auto für schmalere Geldbeutel am deutschen Markt:

Dacia Spring im Video vorgestellt

Ein Aspekt allerdings würde tatsächlich helfen: Mit Euro 7 dürften innerhalb der Garantie Ausschlussklauseln der Hersteller wegfallen. So wird laut heise bisher oft darauf hingewiesen, dass Kunden die Garantie nur in Anspruch nehmen können, wenn die E-Autos unter bestimmten Idealbedingungen geladen wurden.

Die Details zu Euro 7 stehen noch nicht fest. Ab wann die neuen Vorschriften letztlich gelten werden, ist ebenso noch unklar. Ob es mit der Abgasnorm also zum Ende günstiger E-Autos kommt, lässt sich nicht sagen. Für günstigere Preise dürften die Vorgaben aber auf keinen Fall sorgen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.