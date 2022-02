Google möchte auf den Zug der Falt-Handys aufspringen. Wann mit dem Pixel Fold zu rechnen ist, hat sich nun konkretisiert. Ein Leaker will erfahren haben, dass das besondere Smartphone noch im Jahr 2022 auf den Markt kommt. In nächster Zeit ist aber noch nicht mit einem faltbaren Google Pixel zu rechnen.

Pixel Fold: Veröffentlichung soll 2022 erfolgen

Geht es nach einem Leaker aus dem Display-Bereich, dann haben sich Googles Pläne rund um ein faltbares Smartphone so langsam konkretisiert. Ross Young zufolge möchte der Konzern im dritten Quartal 2022 mit der Produktion beginnen. Im darauf folgenden Quartal kommt das Pixel Fold dann auf den Markt, so der angebliche Plan (Quelle: Ross Young bei Twitter). Entsprechend ist in den nächsten Monaten noch nicht mit einer Google-Konkurrenz zur Galaxy-Fold-Reihe von Samsung auszugehen.

Viel ist noch nicht zu Googles erstem Falt-Handy bekannt. Im Januar gab es aber immerhin schon eine erste Grafik, die das Pixel Fold zeigen könnte. In der zweiten Beta-Version von Android 12L, dem Android für Tablets und Falt-Handys, ist ein Handy schematisch aufgetaucht, bei dem es sich vielleicht um das Pixel Fold handeln könnte. Optisch erinnert es eher an das Oppo Find N als an ein Galaxy-Fold-Modell.

Auch bei der Ausstattung des faltbaren Smartphones gibt es noch keine handfesten Informationen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Google ganz wie beim Pixel 6 auf einen Tensor-Prozessor setzen wird. Zumindest könnte der Wechsel zu einem Prozessor der Konkurrenz sonst als Rückschritt gewertet werden.

Auch ohne Falt-Mechanismus geben Pixel-Handys eine gute Figur ab:

Google Falt-Handy zusammen mit Pixel 7?

Sollten sich die neuen Gerüchte bewahrheiten und Google das Pixel Fold im vierten Quartal 2022 veröffentlichen, dann dürfte der Termin mit dem Pixel 7 zusammengelegt werden. Kunden hätten so möglicherweise im Oktober 2022 die Wahl zwischen einem herkömmlichen Google-Handy und einem außergewöhnlichen.