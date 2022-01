Er hat Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time im Ranking hinter sich gelassen und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Filmen in Japan: Jujutsu Kaisen 0 ist das Prequel zu einer immens erfolgreichen Animeserie, die ihr synchronisiert streamen könnt.

Crunchyroll Facts

Die Fantasy-Animeserie Jujutsu Kaisen hat auf IMDB eine Wertung von 8,7/10 und etliche positive Reviews erhalten. Sie ist so beliebt, dass sie auf Crunchyroll synchronisiert wurde – und zwar mit den besten Stimmen der Szene.

In den 24 Folgen der ersten Staffel von Jujutsu Kaisen begleitet ihr den gutherzigen Yuji Itadori, der einem okkulten Club in der Schule beitritt. Als er jedoch bemerkt, dass etwas nicht stimmt, ist es schon zu spät. Um jemanden zu retten, verschluckt er den Finger eines Dämonen, der nun in ihm lebt. Yuji bemerkt jedoch, dass er selbst magiebegabt ist und macht sich auf die Suche nach den anderen Körperteilen des Dämons, um einen Exorzismus an sich selbst vorzunehmen.

Schaut euch doch einfach die gesamte erste Folge von Jujutsu Kaisen gratis und völlig legal auf YouTube an:

Der Kinofilm Jujutsu Kaisen 0 erklimmt das Boxoffice in Japan

Jujutsu Kaisen 0 ist ein Prequel zur Animeserie und am 24. Dezember 2021 in Japan erschienen. Mittlerweile belegt er den 64. Platz der finanziell erfolgreichsten Filme in Japan (via Gamerant). Noch ist Jujutsu Kaisen 0 zwar nicht in Deutschland erschienen, die Serie jedoch könnt ihr – wie bereits oben angedeutet – komplett synchronisiert auf Crunchyroll schauen. Womöglich schnappt sich Crunchyroll auch den Film, sobald er hierzulande verfügbar wird.

Wann Jujutsu Kaisen 0 offiziell in Deutschland erscheint, ist noch nicht klar. Momentan läuft der Film noch in den japanischen Kinos, es könnte also noch eine kleine Weile dauern. Falls ihr den Anime noch nicht kennt, empfehlen wir euch aber, ihn unbedingt anzuschauen.