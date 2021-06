Ubisoft gesteht für Far Cry 6 endlich ein, was bei den meisten ihrer Spiele schon immer zutraf. Außerdem bricht Teil 6 mit einer Tradition der Reihe und streicht ein beliebtes Gameplay-Feature.

Far Cry 6 Facts

Als Spieler verschlägt es euch in Far Cry 6 auf die Insel Yara, die recht offensichtlich in Kuba ihr reales Vorbild findet. Ein Spiel als „nicht politisch“ zu bezeichnen ist bei vielen Publishern, so auch bei Ubisoft, zu einem Reflex geworden. Doch nun schlägt Narrative Director Navid Khavari ganz neue Töne an und bricht mit der „Wir sind nicht politisch“-Tradition. Mit dem Arcade-Modus wirft Ubisoft eine weitere inhaltliche Tradition über Bord.

Kein Arcade-Modus für Far Cry 6

In einem Reddit-AMA beantworteten einige Entwickler kürzlich die Fragen der Community. Die Frage nach der Rückkehr des Arcade-Modus musste Game Director Alexandre Letendre verneinen und erklärte:

„Den Modus zu streichen, war eine schwere Entscheidung, doch sie erlaubte uns, unsere Anstrengungen auf die Hauptkampagne zu konzentrieren, um Spieler in das Herz einer modernen Guerilla-Revolution zu transportieren.“

Der Arcade-Modus ist ein Karten-Editor und Missions-Designer, den es schon seit dem zweiten Teil der Reihe gibt. Selbst auf der Konsole konnten Spieler hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Schöpfungen mit anderen teilen. In Far Cry 6 wird das nicht möglich sein.

Ein politisches Thema, aber kein Statement

Im Zuge der Enthüllung von Far Cry 6 kam selbstverständlich auch das Thema des politischen Hintergrundes wie bei vielen Ubisoft-Spielen auf. Ob nun Far Cry, The Division, Watch Dogs oder Ghost Recon, Ubisoft wehrte sich in der Regel vehement gegen die Behauptung, ihre Spiele seien politisch. Auch im Fall von Far Cry 6 erklärte Narrative Director Navid Khavari vergangene Woche in einem Interview mit The Gamer noch: „Far Cry 6 ist kein politisches Statement zu Kuba.“

Viele sahen in dieser Aussage nur wieder den Versuch, sich von jedem politischen Thema in Verbindung mit Far Cry 6 zu distanzieren. Doch Navid Khavari überraschte mit einem Blogpost und der Aussage: „Unsere Geschichte ist politisch.“ Khavari besteht zwar weiterhin darauf, kein „vereinfachtes binäres Statement zur politischen Situation in Kuba“ zu machen, räumt aber das Far Cry 6 ein Spiel mit politischen Themen ist.

Die Geschichte würde versuchen, „die politische Komplexität einer modernen Revolution in einem fiktionalen Kontext“ darzustellen. Zwar kratzen diese Aussagen nur an der Oberfläche des eigentlichen Themas - es ist jedoch im Fall von Ubisoft ein großer Schritt, den eigenen Spielen diese politische Seite überhaupt zuzugestehen.