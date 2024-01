Für Apple zu kritisch: TV-Journalist landet wieder im Fernsehen

Das urplötzliche Ende im Jahr 2023 für „Das Problem mit Jon Stewart“ auf Apple TV+ war sicherlich kein Ruhmesblatt für den iPhone-Hersteller. Der bekannte und kritische TV-Journalist war für Apple am Ende viel zu kritisch. Nun aber findet dieser eine neue und gleichzeitig auch alte Heimat im Fernsehen und zeigt seinem ehemaligen Arbeitgeber was eine Harke ist.

Apple TV+ ohne journalistisches Format mehr

Jon Stewart ist den USA eine Institution. Von 1999 bis ins Jahr 2015 moderierte er die bekannte „The Daily Show“. Eine Nachrichtensatire, deren deutsche Adaption die „heute-Show“ ist, die läuft aber entgegen dem Namen nur einmal wöchentlich.

Mit „Das Problem mit Jon Stewart“ holte der iPhone-Hersteller den anerkannten Journalisten wieder vor die Kamera und zwar bei Apple TV+. Zwei Staffeln mit 20 Episoden folgten (bei Apple TV+ ansehen). Eigentlich sollten schon bald die Dreharbeiten zur dritten Staffel beginnen, doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Wie die New York Times berichtet, kam es nun zum Zerwürfnis zwischen Jon Stewart und Apple. Demnach wollten die Verantwortlichen bei Apple nicht, dass Stewart in der kommenden Staffel kontroverse Dinge wie „China“ und „Künstliche Intelligenz“ zum Thema macht. Grund zur Sorge bereitete demnach auch die bevorstehende Behandlung des Präsidentschaftswahlkampfes 2024 (Quelle: The New York Times via 9to5Mac).

Apple wollte die absolute Kontrolle und beweist keinen Mut

Es scheint ganz so, also ob Apple aktuell zu feige ist, derartige Themen auf der eigenen Streaming-Plattform zu thematisieren. Immerhin gibt es wohl Interessenskonflikte. China ist einer der wichtigsten Märkte für Apple und auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist man aktiv.

China und Apple – eine besondere Beziehung:

Allerdings hatte Stewart in den beiden Staffeln davor noch die volle Themenkontrolle, auch wenn es hier und da sogar etwas Kritik an Apple in den Sendungen gab. Diese journalistische Unabhängigkeit wollte man ihm in der Zukunft wohl nicht mehr zugestehen. Für Stewart ein No-Go, er entschied sich für den Ausstieg.

Auch künftige Projekte von Stewart und Apple dürften deshalb beerdigt sein. Noch vor drei Jahren schlossen die Produktionsfirma des Journalisten und Apple einen entsprechenden Vertrag über „Das Problem mit Jon Stewart“ und etwaige weitere Sendungen ab. All dies ist nun offensichtlich Geschichte.