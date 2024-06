Für PS4 & PS5: Magischer Open-World-Hit für kurze Zeit 46 Euro billiger

PlayStation-Spieler können gerade beim Kauf eines magischen Action-RPGs sparen. Sie müssen allerdings schnell sein, denn das Angebot gilt nur noch für kurze Zeit. Harry-Potter-Fans, die schon immer Zauberschüler in Hogwarts werden wollten, sollten diese Gelegenheit nicht verpassen.

Hogwarts Legacy: PlayStation-Spieler sparen 55 Prozent

In Hogwarts Legacy werdet ihr zum Schüler an der berühmten Zauberschule für Hexerei und Zauberei. Das Action-Rollenspiel in der Harry-Potter-Welt ist allerdings auch ein teures Vergnügen. Die digitale Deluxe Edition für PS4 und PS5 kostet ganze 84,99 Euro. Dank einem Sale im PlayStation-Store könnt ihr jetzt aber deutlich günstiger zum Zauberlehrling werden. Der Open-World-Hit ist um ganze 55 Prozent im Preis reduziert und kostet dadurch 38,24 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 27.06.2024. Ihr müsst euch also beeilen.

In Hogwarts Legacy bekommt ihr die komplette Harry-Potter-Erfahrung. Ihr startet euer Schuljahr an der Zauberschule und werdet zuerst einem der vier Häuser zugeteilt. Besonderes Highlight ist außerdem das Schloss selbst und die umliegenden Ländereien, die ihr frei erkunden könnt. Allzu viele bekannte Gesichter solltet ihr in Hogwarts allerdings nicht erwarten. Das Spiel startet im Jahr 1890 – also etwa 100 Jahre vor der Geburt von Harry Potter. Trotzdem ist in der magischen Welt nicht alles friedlich. Auch in Hogwarts Legacy gibt es schwarze Magier und gefährliche Kreaturen, die bekämpft werden wollen. In der Digitale Deluxe Edition steckt dann noch eine exklusive Quest, ein paar Kostüme und die Kampfarena der Dunklen Künste.

Wenn ihr eure Spiele lieber im Regal sehen wollt, könnt ihr auf Amazon zur Standard-Edition von Hogwarts Legacy greifen:

Hogwarts Legacy (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.06.2024 11:14 Uhr

Schaut euch hier den Trailer für Hogwarts Legacy an:

Hogwarts Legacy - Official Launch Trailer 4K

Hogwarts Legacy: Das sagen Kritiker und Spieler

Hogwarts Legacy ist bei Gamern sehr beliebt. Beim Review-Aggregator Metacritic erzielt die PS5-Version einen Metascore von 84. Der User-Score kann sich ebenfalls sehen lassen. Der Durchschnitt der Nutzerrezensionen liegt hier bei 8,4 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).

