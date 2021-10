Heute gibt es wieder Fußball live. In dieser Woche wird die Hinrunde in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2021/22 abgeschlossen. Am heutigen Dienstag, den 19. Oktober 2021, treffen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund aufeinander. Ihr könnt das Champions-League-Spiel heute im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Falls ihr euch fragt, wo die Live-Übertragung des BVB-Spiels zu sehen ist, findet ihr hier die Antwort. Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund gibt es im Stream exklusiv bei Amazon Prime zu sehen.

Bei DAZN wird es das BVB-Spiel nicht geben. Auch in der DAZN-Konferenz vom heutigen Champions-League-Spieltag kann man keine Szenen vom Spiel zwischen Dortmund und Ajax Amsterdam verfolgen. Im Free-TV gibt es auch in dieser Saison während der Gruppenphase keine Live-Übertragungen. Das ZDF zeigt morgen aber ab 23 Uhr die Highlights vom 3. Spieltag.

Wo wird Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund heute übertragen?

Die Übertragung ist für alle Prime-Kunden ohne Zusatzkosten verfügbar. Wer den Premium-Dienst des Online-Handelsgiganten noch nicht nutzt, kann „Amazon Prime“ gratis testen. Neben der Live-Übertragung des Dortmund-Spiels von heute gibt es hiermit den schnellen Lieferservice, Zugriff auf Tausende Filme und Serien sowie viele weitere Vorteile. Bucht ihr den Dienst für ein komplettes Jahr, bezahlt ihr 69 Euro (rechnerisch 5,75 Euro pro Monat). Habt ihr es gerne flexibler, könnt ihr den Zugang zu Amazons Video-Programm monatlich für je 7,99 Euro buchen.

Start der Übertragung von der Champions League heute bei Amazon Prime : 19:30 Uhr

: 19:30 Uhr Anstoß zum BVB-Spiel : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Experten: Kim Kulig, Patrick Owomoyela, Steffen Baumgart

Kommentator: Jonas Friedrich mit Benedikt Höwedes als Experte

Der Live-Stream zu Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam kann im Browser am PC und Mac empfangen werden. Darüber hinaus gibt es die Prime-Video-App für verschiedene Geräte, so dass ihr das Champions-League-Spiel heute auch am Smart-TV, Smartphone, Tablet, iPhone, iPad, Fire TV (Stick) und über viele weitere Geräte empfangen könnt. Auf Fußball-Live-Streams aus unbekannten Quellen, die ihr bei Google findet, solltet ihr verzichten. Bei Seiten wie CrackStreams werdet ihr auf illegale Angebote weitergeleitet, die in einer teuren Abmahnung enden können. Zudem bekommt ihr hier lediglich Streams in meist schlechter Qualität und mit Verbindungsabbrüchen angeboten.

Falls ihr kein Amazon-Prime-Abo buchen wollt, lässt sich die Übertragung des Spiels auch im Online-Radio verfolgen. „WDR Event“ berichtet kostenlos vom heutigen Spiel zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam. Kurze Zeit nach dem Spiel wird es alle Highlights kostenlos im YouTube-Kanal von Amazons Video-Dienst geben. Ein Account wird hier nicht benötigt, die Highlights können von allen Fußball-Fans abgerufen werden.

Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund im Live-Stream und TV bei Amazon Prime

Beim Spiel heute geht es um den ersten Tabellenplatz in der Gruppe C. Sowohl Ajax Amsterdam als auch Borussia Dortmund konnten ihre ersten beiden Spiele gegen Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon gewinnen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses steht im Moment der Vertreter aus den Niederlanden auf dem ersten Tabellenplatz. Beide Teams trafen bislang vier Mal aufeinander. Zuletzt begegnete man sich in der Champions-League-Gruppenphase in der Saison 2012/13. Damals siegte der BVB mit 1:0 und 4:1. Das Spiel könnte ein gutes Omen sein, schließlich erreichte Borussia Dortmund in der genannten Spielzeit das Finale der Königsklasse, als man sich dem FC Bayern München mit 1:2 geschlagen geben musste.

Neben Live-Fußball gibt es weitere Vorteile mit einem Amazon-Prime-Account:

Wer das volle Champions-League-Programm braucht, benötigt den Zugang zu DAZN. Hier gibt es alle anderen Übertragungen der Königsklasse live und in voller Länge oder in der beliebten Spieltags-Konferenz. Folgende Partien stehen am heutigen Dienstag beim dritten Spieltag der UEFA Champions League auf dem Programm:

18:45 Uhr: Club Brügge – Manchester City

18:45 Uhr: Besiktas Istanbul – Sporting Lissabon

21:00 Uhr: Paris St. Germain – RB Leipzig

21:00 Uhr: Atletico Madrid – FC Liverpool

21:00 Uhr: FC Porto – AC Mailand

21:00 Uhr: Inter Mailand – Sheriff Tiraspol

21:00 Uhr: Schachtar Donezk – Real Madrid

Zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam schaltet ihr ab 21:00 Uhr im Live-Stream bei Amazon Prime ein.