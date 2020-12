Samsung führt im Jahre 2021 eine Änderung ein, die schon seit Jahren vermutet, bisher aber noch nie gewagt wurde. Mit dem nächsten Top-Handy wird es aber so weit kommen, wie das südkoreanische Unternehmen jetzt selbst bestätigt hat.

Samsung bringt den S Pen auf weitere Galaxy-Handys

Wer bisher ein Samsung-Handy mit S Pen haben wollte, musste sich ein Note-Smartphone kaufen. Das ändert sich im Jahre 2021, wie der „Head of Mobile Communications Business“ TM Roh von Samsung selbst in einem Beitrag des Herstellers bestätigt hat. Dort gibt er gleich mehrere Hinweise auf die Zukunft der Handys. Die wichtigste Änderung dürfte aber die Ausweitung der S-Pen-Unterstützung sein. In Gerüchten wurde schon bestätigt, dass der Stift vom Galaxy S21 Ultra unterstützt wird. Er kann aber nicht wie bei der Note-Serie ins Handy eingeschoben werden, sondern soll wohl Platz in einer Hülle finden.

Das könnte der erste Schritt zu einer noch viel größeren Ausweitung der Unterstützung sein. Samsung hat das auch schon bei den Galaxy-Tablets gemacht, um mit dem iPad von Apple mithalten zu können. Dort könnten günstige Galaxy-Tablets ebenfalls mit dem S Pen bedient werden. Denkbar wäre, dass nach dem ersten Schritt mit dem Galaxy S21 Ultra Mittelklasse-Handys mit großen Displays folgen. Samsung verschließt sich zumindest nicht mehr vor diesem Fakt und lässt sich alle Wege offen.

Samsung Galaxy Note 20 mit S Pen im Handy-On-Video:

Samsung bestätigt Event im Januar und günstigere Falt-Handys

Neben dem Einsatz vom S Pen in weiteren Geräten hat Roh zudem bestätigt, dass Samsung den Preis für faltbare Handys Stück für Stück senken wird. Im Jahre 2021 werden mehrere Geräte erscheinen, die günstiger werden. Gerüchten zufolge soll Samsung insgesamt vier Falt-Handys planen. Zudem hat er bestätigt, dass wir mehr dazu im Januar 2021 erfahren. Das dürfte ein eindeutiger Hinweis darauf sein, dass tatsächlich die Galaxy-S21-Serie am 14. Januar 2021 vorgestellt wird.