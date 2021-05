Samsung wird mit dem Galaxy Tab S7 Plus Lite wohl schon in Kürze ein neues Android-Tablet vorstellen, das optisch und technisch einige besondere Eigenschaften bietet. Das Display wird mit 12,4 Zoll nämlich vergleichsweise groß, während der Preis klein ausfallen dürfte.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus Lite zeigt sich

Bisher gibt es das Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7 Plus nur zu sehr hohen Preisen und mit High-End-Ausstattung zu kaufen. Das wird sich wohl schon in Kürze ändern. Samsung plant mit dem Galaxy Tab S7 Plus Lite ein wirklich spannendes Android-Tablet, das groß und günstig werden dürfte. Die Bezeichnung „Plus Lite“ verwirrt im ersten Moment, bei genauer Betrachtung aber dann wieder nicht. Samsung nutzt das „Plus“ nur für die Bezeichnung eines größeren Displays, in dem Fall mit 12,4 Zoll, und „Lite“ als Zusatz, da es sich um ein schwächer ausgestattetes Modell handelt – das aber trotzdem gar nicht so schlecht ist. Optisch orientiert sich das Modell an den teuren Brüdern:

So besitzt das Galaxy Tab S7 Plus Lite dünne Rahmen um das Display, unterstützt den S Pen und bietet laut den bisherigen Leaks eine gute technische Ausstattung. Dazu gehört beispielsweise der Snapdragon 750G, der schon im Galaxy A52 (5G) gute Arbeit leistet. Dazu gibt es 4 GB RAM, die für die tägliche Arbeit ausreichen sollten. Eigentlich das perfekte Home-Office-Tablet, mit dem man durch den großen Bildschirm und S Pen aber nicht nur gut arbeiten , sondern auch Inhalte konsumieren kann.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus Lite im Juni erwartet

Zu lange werden wir auf das Galaxy Tab S7 Plus Lite wohl nicht mehr warten müssen. Die Vorstellung soll wohl im Juni stattfinden. Es wäre durchaus denkbar, dass zum gleichen Zeitpunkt auch ein 10,4 Zoll großes Galaxy Tab S7 Lite erscheint. Der Vorgänger wird aktuell zu extrem günstigen Preisen angeboten, sodass auch da sicher bald ein Nachfolger erscheint.

