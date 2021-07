Call of Duty, FIFA, The Witcher... Kennen wir doch alle. Doch daneben gibt es jede Menge feine, zu wenig beachtete Spieleperlen, die mindestens genauso viel Spaß machen. Eine ganze Woche lang präsentieren wir euch deshalb auf GIGA unsere geheimen Games-Favoriten. Spieleperlen, die wir lieben, obwohl – oder vielleicht auch weil – sie kaum jemand kennt.

Jeder von uns trägt es im Herzen. Dieses eine Spiel, das man auf den Rat eines vertrauenswürdigen Freundes hin ohne große Erwartungen ausprobiert, von dem man in einem obskuren Forum gelesen hat oder das einem beim Stöbern im Regal des Spielehändlers rein zufällig in die Hand fiel – und nie wieder losließ.

Mir fällt dabei als erstes immer Dragon's Dogma ein, dessen Neuauflage für die PS4 mich vor einigen Jahren wochenlang fesselte. Eine stimmungsvolle, lebendige Rollenspiel-Welt mit einer tiefen Story, herausfordernden Quests und harten Bosskämpfen gegen Drachen, Oger und ... einen riesigen, wütenden Hahn.

Das mag nach dem Standard-RPG-Rezept klingen, aber Dragon's Dogma ist eines dieser Spiele, bei denen das Ganze mehr ist als die Summe der Einzelteile. Selten hat mich eine fiktive Welt so in den Bann gezogen (trotz der nicht wenigen Frustmomente, wenn die NPC-Begleiter mal wieder anders wollten als ich). Wer Gransys also noch nicht besucht und nachts mit einer Laterne in der Hand durchstreift hat, sollte das dringend nachholen.

Wir alle in der GIGA-Redaktion haben solche Spiele-Perlen, die nischig sind, mitunter schräg und vielleicht auch nicht allzu Mainstream-kompatibel. Die möchten wir mit euch teilen, und vielleicht ist ja euer nächstes Lieblingsspiel dabei.

Wenn ihr alle Beiträge lesen wollt, findet ihr sie im Laufe der Woche weiter unten in diesem Artikel und auf unserer Startseite.

Viel Spaß!

Euer Claudio

Die Spiele-Geheimtipps der GIGA-Redaktion

Eine futuristische Welt erleben und darin wirklich leben? Das geht zwar in Cyberpunk 2077, noch besser aber in Cloudpunk und (vermutlich) dem kommenden Nivalis, findet Marina.

Katana-Action wie in Ghost of Tsushima, aber in einem GTA-ähnlichen Gangster-Setting? Klingt awesome, ist es auch, findet Michael, und empfiehlt Katana Zero.

Zelda ist eine begeisternde Spielereihe, aber könnt ihr dort eine Steckrübe auf Steuerflucht spielen? Nein, deshalb empfiehlt Martin den Indie-Hit Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).