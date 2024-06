Google enttäuscht: Pixel 9 Pro kann mit Samsung Galaxy S24 Ultra nicht mithalten

Google wird seine neuen Pixel-9-Smartphones zwar erst in einigen Monaten offiziell vorstellen, doch schon jetzt sind drei Testgeräte aufgetaucht. Wie es sich für neue Google-Handys gehört, werden auch diese vorab komplett enthüllt. Das Design war ja schon bekannt, jetzt wurde auch die Leistung gemessen. Und da hängt Google Welten zurück.

Google Pixel 9 Pro tritt auf der Stelle

Google wird in einigen Monaten mit dem Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL wohl drei High-End-Smartphones vorstellen, die gegen die Galaxy-S24-Smartphones von Samsung und die iPhone-16-Modelle von Apple antreten werden. Schon jetzt gibt es ein massives Leak aller drei Modelle, die im AnTuTu-Benchmark die Hüllen fallen lassen. Wenn ihr einen großen Sprung bei der Leistung erwartet habt, dann werdet ihr enttäuscht. Google tritt mit dem neuen Tensor G4 auf der Stelle.

Anzeige

Folgende Ergebnisse wurden im AnTuTu-Benchmark erreicht:

Pixel 9: 1,07 Millionen Punkte

Pixel 9 Pro: 1,14 Millionen Punkte

Pixel 9 Pro XL: 1,17 Millionen Punkte

Anzeige

Zum Vergleich: Mein Pixel 8 Pro (Test) mit Tensor G3 schafft genau wie das Pixel 9 Pro 1,14 Millionen Punkte (Quelle: rozetked). Google hat beim neuen Chip laut aktuellem Stand also nichts an Leistung zugelegt. Ein Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) kommt auf 1,77 Millionen Punkte. Ein Samsung Galaxy A55 (Test) kommt beispielsweise auf 0,71 Millionen Punkte. Wenn Google so weitermacht, dann sind die Pixel-Handys nur noch Mittelklasse, was die Leistung angeht.

Im Video könnt ihr euch die aktuellen Pixel-Handys von Google anschauen:

Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt: Darf es noch etwas mehr KI sein? Abonniere uns

auf YouTube

Mehr Leistung erst mit dem Google Pixel 10 erwartet

Bisher arbeitet Google für die Tensor-Chips mit Samsung zusammen. Mit dem Tensor G5 für das Pixel 10 wechselt Google zu TSMC. Spätestens dann könnte der Chip mit der Konkurrenz mithalten. Vielleicht ist Google die reine Leistung aber auch gar nicht so wichtig, solange das Handy flüssig läuft. Viel wichtiger dürften Google die KI-Fähigkeiten sein, die das Handy beherrscht. Was das Pixel 9 in dem Bereich drauf hat, ist noch nicht bekannt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.