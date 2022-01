Bei seinen smarten Home-Lautsprechern verletzt Google Patente von Sonos, wie eine US-Behörde jetzt entschieden hat. Manche der Produkte dürfen nach einer Frist nicht mehr aus Asien in die USA importiert werden. Einen drohenden Verkaufsstopp könnte Google über eine App umgehen.

USA: Google verletzt fünf Sonos-Patente

Sonos und Google streiten sich schon länger um mögliche Patentverletzungen bei intelligenten Lautsprechern. Sonos wirft Google vor, die benötigten Lizenzgebühren nicht bezahlt zu haben. Jetzt hat die amerikanische Handelsbehörde ITC entschieden, dass Google fünf Patente von Sonos verletzt hat. Die Produkte dürfen nun im jetzigen Zustand nicht mehr in die USA importiert werden, nachdem sie in Asien hergestellt werden (Quelle: The Verge).

Für Google und seine Kunden hat der Importstopp durchaus Konsequenzen. Der Verkauf älterer Home-Lautsprecher könnte sogar weltweit eingestellt werden, falls Google die von Sonos geforderten Änderungen nicht durchführt. Besitzer dieser Produkte wiederum müssen sich hingegen auf ein paar kleinere Unbequemlichkeiten gefasst machen. Die von Sonos patentierte gemeinsame Lautstärkeregelung für alle Lautsprecher dürfte bald wegfallen.

So schlägt sich Google Home gegen smarte Lautsprecher von Apple:

Sonos vs. Google: Letzte Frist von 60 Tagen

Ein Google-Sprecher hat verraten, dass dem Konzern von der ITC eine Frist von 60 Tagen eingeräumt wurde, um die Patentverletzungen zu beseitigen. Google hat bereits angekündigt, dass „ein kleiner Teil von Usern“ bald eine zusätzliche App herunterladen müssen. Weitere Details wurden aber noch nicht verraten. Google möchte einen Verkaufsstopp so wohl verhindern.

Ob der Rechtsstreit zwischen Sonos und Google nun ein Ende gefunden hat, wird die Zeit zeigen. Ursprünglich hatte Sonos angegeben, dass Google mehr als 100 Patente verletzen würde. In Deutschland konnte Sonos im Mai 2021 ein kurzzeitiges Verkaufsverbot mancher Google-Produkte vor Gericht durchsetzen.