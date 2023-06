Der Grafikkarten-Kampf geht in die nächste Runde. Mit der Radeon RX 7600 hat AMD bereits eine halbwegs günstige neue Grafikkarte in Stellung gebracht hat. In wenigen Tagen zieht Nvidia endlich nach – das geht aus einer offiziellen Ankündigung hervor.

Nvidia bringt RTX 4060 Ende Juni

Mit der RTX 4090 ist Nvidia der unangefochtene Grafikkarten-König, wenn es um reine Gaming-Leistung geht. Doch nur wenige Spieler werden über 1.000 Euro für einen neuen Grafikbeschleuniger in die Hand nehmen. Die meisten Grafikkarten werden in der Einsteiger- und Mittelklasse verkauft – und hier bietet AMD oftmals ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und mehr Auswahl.

Der UVP der Radeon RX 7600 liegt bei 299 Euro, Nvidia will für seine günstigste Grafikkarte aus der aktuellen Generation, die RTX 4060 Ti, stolze 439 Euro haben. Doch das ändert sich bald. Denn wie aus einem aktuellen Tweet von Nvidia hervorgeht, wird das Unternehmen am 29. Juni 2023 die RTX 4060 zum Verkauf anbieten. Der UVP wird hierzulande bei 329 Euro liegen (Quelle. Nvidia).

Damit ist Nvidias Pendant zur RX 7600 von AMD zwar immer noch rund 10 Prozent teurer als das Modell des Rivalen, doch wenn die Karte entsprechend mehr Leistung und Funktionen bietet, kann es gut sein, dass man der Konkurrenz ein Schnippchen schlägt.

RTX 4060: Nvidia hat technische Details bereits verraten

Schon vor dem offiziellen Release hat Nvidia verraten, welche Hardware in der RTX 4060 verbaut ist. Hier die wichtigsten technischen Eckdaten in der Übersicht:

Shader-Einheiten 3.072 GPU-Taktrate Basistakt: 1,83 GHz

Boost-Takt: 2,46 GHz VRAM 8 GB GDDR6 @ 128 Bit TDP 115 Watt Slotanzahl 2 Slots

Aktuell geht man davon aus, dass der Leistungszuwachs der RTX 4060 im direkten Vergleich zum Vorgänger, der RTX 3060, eher moderat ausfällt. Spiele, die DLSS 3 unterstützen, werden jedoch voraussichtlich einen größeren Leistungssprung bei der Nutzung der Grafiktechnologie verzeichnen – das legen zumindest geleakte Benchmarks von VideoCardz nahe.

Wie gut sich die Grafikkarte wirklich schlägt, werden wir jedoch erst wissen, wenn die ersten Tests online sind. Das Testembargo wird voraussichtlich am 28. Juni 2023 fallen – also einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart.

