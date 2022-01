Huawei hat HarmonyOS entwickelt, um damit Android zu ersetzen. Es wurde als ein revolutionäres Betriebssystem verkauft, das auf allen Geräten laufen kann und nicht nur auf Smartphones und Tablets. Plötzlich haben sich die Pläne von Huawei geändert – zur Überraschung von uns allen.

Diese Aussage kommt jetzt aber mehr als überraschend. Auf Nachfrage von HuaweiCentral hat das chinesische Unternehmen mitgeteilt, dass Huawei überhaupt keine Pläne hat, HarmonyOS auf Smartphones außerhalb von China anzubieten. Demnach heißt es:

“Currently, there is no plan for smartphones outside China to upgrade to HarmonyOS, but consumers can enjoy HarmonyOS 2 and its ground-breaking user experience on the recently launched Huawei tablets, HUAWEI Vision, and smartwatches,“ Huawei told HC.