Bei Amazon findet man in den Bestsellern meist immer nur Smartphones von Apple, Samsung oder Xiaomi. Ganz selten verirrt sich mal ein anderer Hersteller. Aktuell ist das wieder der Fall, denn mit dem Oppo A54 5G landet dort ein günstiges Mittelklasse-Handy, das eine gute Alternative zu Modellen von Samsung oder Xiaomi darstellt.

Oppo A54 5G weit oben in den Smartphone-Bestsellern bei Amazon

Die Smartphone-Bestseller von Amazon sind immer ein gutes Anzeichen dafür, welche Handys sich aktuell am besten verkaufen. Meist finden sich dort bekannte Modelle. Oppo ist zwar einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt, in Deutschland steckt das chinesische Unternehmen aber noch in den Kinderschuhen.

Das ändert sich aber langsam, denn viele neue Smartphones im mittleren Preissegment werden immer interessanter. So auch das Oppo A54 5G, das bei Amazon einfach direkt den achten Platz der Smartphone-Bestseller eingenommen und damit viele bekannte Modelle von Xiaomi, Samsung und Co. überholt hat (bei Amazon anschauen):

Das kommt nicht überraschend, denn das Oppo A54 5G bietet eine wirklich solide Ausstattung zum Preis von nur 169 Euro (bei Amazon anschauen). Man bekommt ein 6,5-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung, das sogar 90 Hz unterstützt. Das Smartphone arbeitet im 5G-Netz, kann Fotos mit bis zu 48 MP schießen und hat sogar einen 5.000-mAh-Akku zur Verfügung. Mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher ist auch genug Speicherplatz vorhanden. Man kann optional zwei SIM-Karten reinlegen und es befindet sich ein Netzteil im Lieferumfang. Was will man mehr? Da können selbst Xiaomi-Handys kaum mithalten.

iPhones dominieren Amazon aktuell

Für Apple läuft es bei Amazon aktuell aber auch nicht schlecht. Das iPhone verkauft sich in allen neuen Versionen hervorragend und belegt sechs Plätze in den Top 8. Nur ein günstiges Samsung-Handy hat sich dort noch verirrt.