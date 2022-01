Das Jahr beginnt mit einem Knall auf Netflix, den jeder Fantasy- und Harry-Potter-Fan lieben wird: Direkt am 1. Januar 2022 ist die gesamte Harry-Potter-Reihe bei Netflix gelandet, zusätzlich zu ein paar weiteren fantastischen Filmen. Auch eine ziemlich obskure (und womöglich brillante) Serie wird diesen Monat erscheinen.

Netflix Facts

Harry-Potter-Reihe und mehr

Streamt alle Harry-Potter-Filme ab jetzt auf Netflix.

Streamt die ersten beiden Teile der Phantastische-Tierwesen-Reihe jetzt auf Netflix.

Schön heimelig in den Winter hinein: Netflix startet den Januar 2022 mit einer wahrhaften Harry-Potter-Bombe, denn am ersten des Monats erscheint nicht nur die gesamte Harry-Potter-Reihe sondern auch die ersten beiden Teile von Phantastische Tierwesen. Falls ihr also schon länger einen Harry-Potter-Marathon geplant hattet, ist jetzt die Zeit gekommen. Immerhin passt die magische Reihe auch fantastisch zum Winter.

The House

Streamt The House ab 14. Januar auf Netflix.

Die originellste und bizarrste Serie, die im Januar auf Netflix erscheint, ist ohne Frage The House: Mit Stop-Motion-Figuren werden hier eine arme Familie, ein ängstlicher Entwickler und eine wütende Grundbesitzerin ins Leben gerufen, die über die Jahre hinweg alle in einem seltsamen Haus leben. Was ihnen widerfährt, solltet ihr ab 14. Januar in der Mystery-Serie selbst erleben. Auf den ersten Blick ist The House grandios umgesetzt, aber schaut einfach in den Trailer, um euch zu überzeugen:

The House auf Netflix: Offizieller Trailer

After Life: 3. Staffel

Streamt die 3. Staffel von After Life ab 14. Januar auf Netflix.

Ihr kennt After Life bereits, richtig? Aber falls nicht: Die schwarzhumorige Dramaserie folgt Tony, der sich nach dem Tod seiner Frau das Leben nehmen will. Stattdessen entscheidet er sich aber, weiterzuleben und die Welt damit zu bestrafen, dass er überall und immer genau das tut und sagt, was er will. Als die Menschen um ihn herum anfangen, einen besseren Menschen aus ihm machen zu wollen, ändert sich seine Perspektive auf das Leben.

After Life ist eine ehrliche, traurige und letztendlich schöne Erzählung über Depressionen, Schicksalsschläge und den Blick auf eine Welt, die einem nichts mehr zu bieten scheint. So deprimierend die Synopsis zu After Life auch klingt, so hoffnungsvoll entfaltet sich die Serie – Empfehlung!

Neben den genannten Highlights auf Netflix im Januar 2022 gibt es noch einige andere Serien, die ihr im Auge behalten solltet: Ozark startet in die erste Hälfte der vierten Staffel am 21. Januar und der Serien-Klassiker The Office schwappt ebenso auf den Streaming-Anbieter, nämlich am 15. Januar.