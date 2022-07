Ein neues Horrorspiel auf Steam stellt euch vor eine merkwürdige Herausforderung. Die Entwickler wollen euer Geld wohl gar nicht und geben es euch darum gerne wieder zurück. Dafür müsst ihr aber schnell und furchtlos sein.

Steam Facts

Horrorspiel auf Steam ist kostenlos, wenn ihr schnell seid

Das Horrorspiel „Refund Me If You Can“ (Gib mich zurück, wenn du kannst) ist etwas Besonderes. Schon mit dem Namen stellt euch der Entwickler Sungame Studio vor eine Herausforderung. Ihr sollt das Spiel in unter zwei Stunden durchspielen und dann könnt ihr es auch gerne wieder zurückgeben. Auch die zuvor geforderten 3,99 Euro bekommt ihr dann wieder zurück.

Aber worum geht es in dem Horrorspiel überhaupt? Laut der Produktbeschreibung auf Steam spielt ihr als Sarah, die in einem Albtraum-Labyrinth gefangen ist. Euro Aufgabe ist daher denkbar einfach: Aus dem Irrgarten entkommen und dabei nicht vom gefährlichen Monster gefressen werden. Es sollen euch wohl 100 verschiedene Pfade offen stehen, von denen nur einer zum Ausgang führt. Der Entwickler stellt außerdem eine Bedingung:

„Wenn du dieses Spiel spielst, stimmst du zu, es zu beenden, bevor du eine Rückerstattung verlangst, außer du bist ein Feigling“

Hier könnt ihr euch unsere Tipps für richtig gute Horrorspiele ansehen:

Die 10 besten Horror-Multiplayer - Die spiel ich nicht allein! Abonniere uns

auf YouTube

Refund Me If You Can nutzt beliebtes Steam-Feature

Refund Me If You Can nutzt die allgemeine Rückgabefunktion von Steam für seinen besonderen Twist. Valve erlaubt es euch hierbei, jedes Spiel ohne Angabe von Gründen zurückzugeben, solange ihr nicht mehr als zwei Stunden gespielt habt und der Kauf nicht mehr als 14 Tage zurückliegt. Wenn ihr das Horrorspiel also in unter zwei Stunden abschließt, bekommt ihr nicht nur euer Geld zurück, sondern auch eine Errungenschaft. Braucht ihr länger, wird sie automatisch für immer gesperrt.

Viele kleine Entwickler sind eigentlich kein großer Fan des großzügigen Rückgaberechts. Spieler können immerhin das Geld für kurze Spiele zurückverlangen und die Entwickler gehen leer aus. Refund Me If You Can hat damit offensichtlich kein Problem. Von den Bildern und Trailern auf Steam ist aber auch abzusehen, dass ihr keine AAA-Produktion mit komplexer Story und vielschichtigem Gameplay erwarten solltet.