Huawei kann nicht mithalten: Neues Detail zum Pura 70 Ultra aufgedeckt

Huawei hat mit dem Pura 70 Ultra ein neues High-End-Smartphone vorgestellt, das in Sachen Design und Kamera richtig abliefert. Ein Detail war bisher aber geheim, nämlich der Chip. Genau dieser wurde jetzt genauer untersucht. Huawei hängt demnach bei der Leistung und Effizienz weit hinter der Konkurrenz zurück. Das muss aber kein großer Nachteil sein.

Huawei Pura 70 Ultra mit veraltetem Chip

Huawei hatte schon beim Mate 60 Pro nicht über den verbauten Chip gesprochen. Genauso verfährt das chinesische Unternehmen beim Pura 70 Ultra. Dort ist laut neuesten Informationen ein Kirin 9010 verbaut, der etwas genauer unter die Lupe genommen wurde. Demnach soll der Huawei-Chip die Leistung eines Snapdragon 8+ Gen 1 von 2022 haben, aber 30 Prozent mehr Energie verbrauchen (Quelle: wccftech). Huawei muss also durch eine nicht so moderne Fertigung mehr Energie aufbringen, um die gleiche Leistung zu erzeugen.

Das ist im ersten Moment gegenüber allen anderen Herstellern ein Nachteil, die deutlich modernere und effizientere Chips nutzen können. Doch Huawei war schon immer sehr gut bei der eigenen Software. Selbst schwache Smartphones laufen über Jahre hinweg sehr flüssig. Im normalen Alltag dürften das Pura 70 Ultra und alle anderen Modelle der Pura-70-Serie absolut flüssig laufen. Auch über die Akkulaufzeit beim Mate 60 Pro gab es keine großen Beschwerden. Huawei kann zwar keine so modernen Chips bauen wie die Konkurrenz, doch Benutzerinnen und Benutzer dürften das im normalen Alltag kaum merken.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Pura 70 Ultra anschauen:

Huawei Pura 70 Ultra vorgestellt

Neue Huawei-Handys nur für China

In den Genuss der neuen Huawei-Handys werdet ihr nicht kommen können. Wie schon beim Mate 60 Pro wird das Pura 70 Ultra nur in China angeboten. Dort hat es keine Nachteile bei der Ausstattung und kann sein volles Potenzial ausschöpfen – und noch viel mehr. Tatsächlich kann das Pura 70 Ultra nämlich Fotos per Satellit verschicken. Das sucht man bei der Konkurrenz vergebens. Auch die Kamera soll neue Maßstäbe setzen. Für eine finale Bewertung der neuen Ultra-Kamera warten wir aktuell aber noch auf Tests.

