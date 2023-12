Huawei legt nach: Neues Handy ist ein echter Preis-Leistungs-Kracher

Für Huawei läuft es in letzter Zeit richtig gut. Das Mate 60 Pro ist als aktuelles Top-Smartphone extrem beliebt. Jetzt legt das chinesische Unternehmen mit dem Enjoy 70 nach. Dieses ist ziemlich günstig, bietet aber trotzdem eine solide Ausstattung. Besonders der große Akku sticht hervor. Ein Problem bleibt aber weiterhin vorhanden.

Huawei Enjoy 70 kommt mit riesigem Akku

Mit dem Mate 60 Pro hat Huawei die Welt wirklich überrascht. Plötzlich konnte das chinesische Unternehmen wieder Smartphones mit eigenem Prozessor und 5G-Modem bauen. Das war aber nur der Anfang, denn mit dem Enjoy 70 legt Huawei jetzt ein Einsteiger-Smartphone nach, das ebenfalls mit einem eigenen Kirin-Prozessor ausgestattet ist. Im Gegensatz zum Mate 60 Pro kommt hier aber nicht der Kirin 9000 zum Einsatz, sondern ein Kirin 710A. Es handelt sich um einen Einsteiger-Prozessor, der in Kombination mit HarmonyOS 4 eine hohe Performance bieten soll.

Zur weiteren Ausstattung des Enjoy 70 gehört ein 6,75 Zoll großes Display mit HD+-Auflösung. Es sind 128 oder 256 GB interner Speicher verbaut. Über den Arbeitsspeicher schweigt sich Huawei auf der Produktseite aus. Auf der Rückseite ist eine 50-MP-Kamera verbaut, während an der Front eine 8-MP-Selfie-Kamera zum Einsatz kommt. Das Highlight ist aber der 6.000-mAh-Akku, der mit dieser technischen Ausstattung leichtes Spiel haben und eine sehr lange Laufzeit ermöglichen dürfte. Geladen werden kann der Akku mit bis zu 22,5 Watt. Ein 5G-Modem ist hier nicht verbaut (Quelle: Huawei).

Im Video könnt ihr euch das aktuelle Flaggschiff-Smartphone von Huawei anschauen:

Teaser zum Huawei Mate 60 Pro

Huawei Enjoy 70 kostet ziemlich wenig

Das Huawei Enjoy 70 kommt für 1.199 Yuan auf den Markt. Das sind umgerechnet gerade einmal 156 Euro. Am 12. Dezember 2023 findet der Marktstart in China statt. Das ist auch das größte Problem, denn genau wie das Mate 60 Pro dürfte das Enjoy 70 den Weg nicht nach Deutschland finden. Huawei konzentriert sich mit seinen Smartphones aktuell auf das Heimatland und feiert dort große Erfolge. Das neue Einsteiger-Smartphone könnte die Verkaufszahlen bei dem Preis weiter in die Höhe schnellen lassen.

