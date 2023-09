Huawei macht Samsung nach: Neues Tablet kommt schon bald

Huawei will nicht nur mit neuen Smartphones für Aufsehen sorgen, sondern bald auch mit einem Tablet. Auf Weibo hat das chinesische Unternehmen bereits ein erstes Bild veröffentlicht, aus dem sich wirklich viel ablesen lässt. Besonders ein Detail erinnert an ein bekanntes Samsung-Tablet.

Huawei MatePad Pro 13.2 kommt mit Notch

Erst kürzlich hat Huawei mit dem Mate 60 Pro für eine echte Überraschung gesorgt und ein Handy auf den Markt gebracht, das niemand in der Form erwartet hat. Mit dem MatePad Pro 13.2 wird am 25. September direkt das nächste Gerät nachgeschoben. Auf Weibo hat das Unternehmen einen ersten Teaser veröffentlicht, welches das Tablet deutlich zeigt (siehe Titelbild).

Auf diesem Bild lässt sich bereits sehr viel vom Huawei MatePad Pro 13.2 erkennen. Ganz oben könnt ihr beispielsweise eine Kerbe im Display sehen. Diese nutzt Samsung auch beim Galaxy Tab S9 Ultra und bringt dort seine Kameras unter. Der Rahmen um das Displays des Huawei MatePad Pro 13.2 wirkt sehr dünn, sodass die Kerbe eine gute Option wäre, um das Tablet zu kompakt wie möglich zu sein. Welche Sensoren dort verbaut sind und ob vielleicht eine 3D-Gesichtserkennung zum Einsatz kommt, erfahren wir erst bei der Präsentation.

Auffällig ist zudem der deutlich abgerundete Rahmen. Samsung und Apple setzen eher auf ein kantiges Design. Das Huawei-Tablet könnte also angenehmer zu halten sein. Das Tablet wird sehr dünn und an der Oberseite kann der Stift zum Laden befestigt werden. Auch das macht die Konkurrenz so. Rein von der Optik sieht es wie ein starkes High-End-Tablet aus.

Zuletzt hat Huawei das Mate 60 Pro vorstellt:

Huawei MatePad Pro 13.2 nur für China?

Huawei hat das Mate 60 Pro mit 5G und einem Prozessor ausschließlich für China vorgestellt. Es wird also interessant sein zu sehen, mit welchem Komponenten das MatePad Pro 13.2 ausgestattet sein wird und ob das Tablet nur im Reich der Mitte angeboten wird.

