Im Rahmen des jüngsten Direct-Streams hat Nintendo gezeigt, auf welche Spiele ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen könnt. Die Highlights haben wir für euch zusammengefasst.

Nintendo Switch Facts

Nintendo Direct hatte ein paar Überraschungen auf Lager

Nintendo hat in Form der Nintendo Direct wieder viele Videos und Informationen zu Spielen veröffentlicht, die bald für die Nintendo Switch erscheinen werden. Einige Projekte waren bereits bekannt, es gab aber auch neue Bilder, Release-Daten und Ankündigungen. Wir fassen den Stream für euch zusammen.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Mit Monster Hunter Rise: Sunbreak erwartet euch im Sommer 2022 ein umfangreiches, kostenpflichtiges Erweiterungspaket zu Monster Hunter Rise. Neue Geschichten, Schauplätze, Monster, Jagdaktionen und Quest-Ränge wollen von euch entdeckt werden.

Mario Party Superstars: Am 29. Oktober 2021 erscheint ein neues-altes „Mario Party“-Spiel mit fünf Maps aus den N64-Spielen.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ist ein einzigartiges Rollenspiel von Square Enix, dessen bezaubernde Geschichte komplett mit Spielkarten dargestellt wird. Das Spiel ist ab dem 28. Oktober 2021 für die Nintendo Switch erhältlich.

In Disco Elysium: The Final Cut schlüpft ihr in die Rolle eines Detektivs mit einzigartigen Fähigkeiten. Verhört die Bewohner der Stadt, klärt Morde auf und werdet ein wahrer Held. Ab dem 12. Oktober 2021 für die Switch erhältlich.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Bei Guardian of Remembrance – Hyrule Warriors: Age of Calamity handelt es sich um den zweiten Teil des Age of Calamity Expansion Pass, der am 29. Oktober 2021 erscheint.

Chocobo GP ist ein Muss für „Final Fantasy“-Fans. Fahrt mit euren liebsten Charakteren der Reihe rasante Rennen und spielt, wenn gewünscht, gegen 64 andere Spieler. Chocobo GP erscheint voraussichtlich 2022.

Kirby and the Forgotten Land

Der ikonische rosa Puffball ist zurück in einem neuen 3D-Jump'n'Run-Abenteuer namens Kirby and the Forgotten Land. Ab Frühling 2022 erkundet ihr gemeinsam die geheimnisvolle Welt voller verlassender Gebäude einer vergangenen Zivilisation.

Animal Crossing: New Horizons bekommt im November 2021 neue kostenlose Inhalte. Nähere Informationen sollen im Oktober folgen.

Auch Mario Golf: Super Rush hat neue kostenlose Inhalte für euch und das schon ab heute! Ihr könnt euch über neue Maps, den Charakter Ninji und vieles mehr freuen.

Star Wars: Knights of the Republic wird euch testen. Setzt ihr euer Lichtschwert für das Gute ein oder zieht es euch auf die dunkle Seite? Das könnt ihr ab dem 11. November 2021 auf der Switch herausfinden.

Metroid Dread

Auf dem Planeten ZDR trefft ihr in Metroid Dread auf unaufhaltsame Maschinen und auf bereits bekannte Gegner. Das Spiel ist voraussichtlich ab dem 8. Oktober 2021 für die Nintendo Switch erhältlich.

Dying Light 2 Stay Human

Bereits vor 20 Jahren wurde gegen das Virus gekämpft und verloren. Ihr schlüpft in Dying Light 2 in die Rolle eines Wanderers mit der Macht, die Stadt zu verändern. Wählt eine Seite und bestimmt über euer Schicksal. Ab dem 4. Februar 2021 auf der Nintendo Switch erhältlich. Solltet ihr das Spiel vorher testen wollen, steht euch ab demselben Tag eine kostenlose Demo zur Verfügung.

Die Platinum Edition erscheint schon am 19. Oktober und kann bereits vorbestellt werden.

Splatoon 3

Der rasante Spaß mit der bunten Tinte geht weiter. Details sind zwar noch unklar, doch die neuen Waffen von Splatoon 3 werden die Multiplayer-Rasenkriege sicher intensivieren. Wie sehr, erfahrt ihr voraussichtlich 2022 auf der Nintendo Switch.

Das ist allerdings nicht alles für die Switch gewesen. Ihr könnt euch künftig außerdem auf Spiele wie Disney Magical World 2, Castlevania Advanced Collection, Hot Wheels, Surviving the Aftermath, Wreckfest, Rune Factory, Bayonetta 3 und weitere Spiele freuen – so werden die nächsten Monate garantiert nicht langweilig.

Neuer „Switch Online“-Service und Controller angekündigt

Der Nintendo-Service Switch Online erhält Ende Oktober ein Expansion Pack. Das ermöglicht es euch nicht nur 25 Jahre alte N64-Spiele zu zocken, ihr könnt sie auch noch mit bis zu drei weiteren Spielern bestreiten. Solltet ihr ein Fan von SEGA sein, könnt ihr euch außerdem auf zahlreiche Spiele des ikonischen Systems Genesis freuen. Der Preis für diesen Service ist noch nicht bekannt, weitere Infos sollen in Kürze folgen.

Um die Spiele auch stilecht zu zocken, kündigte Nintendo heute überraschend zwei neue Controller an, die auf den Originalen des Nintendo 64 und der SEGA Genesis basieren. Mit denen könnt ihr euch sogar frei bewegen, denn für 49,99 US-Dollar (vermutlich 49,99 Euro), bekommt ihr sie sogar ohne lästige Kabel. Weitere Informationen werden folgen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).