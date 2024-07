Im Xbox Game Pass ist Schluss: Am 1. August ist es zu spät

Der Game Pass ist der große Trumpf von Xbox-Hersteller Microsoft. Allerdings könnt ihr die Spiele im Abo nicht für immer zocken. Am Ende des Monats heißt es wieder Abschied nehmen. Davor müsst ihr unbedingt noch diesen beliebten Geheimtipp zocken.

Dieses Spiel müsst ihr jetzt noch im Xbox Game Pass zocken

Microsoft hat angekündigt, welche Spiele am 31. Juli 2024 aus dem Xbox Game Pass entfernt werden. Um weiterzocken zu können, müsst ihr die Spiele dann im Microsoft-Store kaufen. Vor dem Ende des Monats erhaltet ihr noch einen Rabatt von 20 Prozent. Das ist aber gar nicht nötig, denn ihr könnt das echte Gaming-Highlight noch jetzt problemlos nachholen.

Diese Spiele werden am 31. Juli aus dem Game Pass entfernt:

A Short Hike (Cloud, Konsole und PC)

Train Sim World (Cloud, Konsole und PC)

Venba (Cloud, Konsole und PC)

Für Abonnenten des Game Pass ist A Short Hike ein absolutes Muss. In dem niedlichen Indie-Abenteuer spielt ihr einen kleinen Vogel, der auf einen Berg wandert und auf dem Weg andere Reisende trifft sowie kleine Schätze findet. In A Short Hike könnt ihr dem Stress des Alltags entfliehen – das Game verspricht in seinen zwei bis vier Stunden Spielzeit absolute Tiefenentspannung. Die Bewertungen auf der PC-Plattform Steam machen klar, dass ihr euch das Spiel nicht entgehen lassen solltet. Dort empfehlen überwältigende 99 Prozent der 14.000 Reviews das Spiel weiter (auf Steam ansehen).

Schaut euch hier den Trailer für A Short Hike an:

A Short Hike: Launch-Trailer

Xbox Game Pass: Koch- und Zug-Fans müssen jetzt schnell sein

Auch Venba, eine Mischung aus Story- und Kochspiel, ist eure Zeit wert, bevor es aus dem Game Pass verschwindet. Ihr schlüpft in die Rolle einer indischen Mutter, die nach Kanada auswandert und die Gerichte ihrer Heimat wiederentdeckt. Zuletzt werden Simulations-Fans auch mit Train Sim World 4 ihren Spaß haben.

Drei Spiele verlassen den Game Pass, aber es gibt natürlich auch Nachschub. Hier könnt ihr euch die Neuzugänge und die Liste mit allen Game-Pass-Spielen anschauen.

