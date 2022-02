Instagram hat eine kleine, aber dennoch wichtige Neuerung für Stories angekündigt. Diese können jetzt endlich auch mit einem Like versehen werden, ohne im Chat des Erstellers aufzutauchen. Anders als bei klassischen Likes gibt es hier aber eine Besonderheit, denn nicht jeder kann die „Story Likes“ auch sehen.

Instagram Facts

Instagram Stories erhalten private Likes

Auch wenn Reels bei Instagram in letzter Zeit immer wichtiger geworden ist, versucht man die alten Funktionen der Social-Media-Plattform nicht zu vergessen. Nun hat Instagram-Chef Adam Mosseri offiziell bestätigt, dass auch Stories mit einer Reaktion versehen werden können. Manche Nutzer haben bereits seit Anfang des Jahres die Möglichkeit dazu, nun wird der Test weltweit als normale Funktion eingeführt.

Im Gegensatz zu Likes bei Fotos oder Videos hat sich Instagram bei den „Story Likes“ eine Besonderheit ausgedacht, denn sie werden öffentlich nicht als solche angezeigt. Stattdessen sieht nur der Story-Ersteller, welche Person einen Like abgegeben hat. Die Anzahl der Likes wird gar nicht erst aufgelistet (Quelle: Adam Mosseri).

Bisher war es oft etwas lästig, Reaktionen auf die eigenen Instagram Stories zu bekommen. Egal ob es sich um ein schnelles Emoji oder eine Nachricht handelte, jede Story-Antwort wurde über eine private Nachricht (DM) an den Ersteller gesendet, was den Chat schnell unübersichtlich machte. Damit ist jetzt aber Schluss.

Eine große Auswahl haben Nutzer bei der Art des Likes nicht, denn es steht nur das übliche Herz-Symbol zur Verfügung. Ob das auch in Zukunft so bleiben wird, hat Instagram nicht verraten.

Tipps rund um Instagram im Video:

Einsteiger-Tipps für Instagram Abonniere uns

auf YouTube

So werden Likes bei Instagram Stories vergeben

Sobald die neue Funktion in den Apps freigeschaltet ist, erscheint in den Instagram Stories ein Herz-Symbol zwischen dem Textfeld „Nachricht senden“ und dem Papierflugzeug-Symbol. Hier reicht dann ein einfacher Tipp, um den Like abzugeben, ganz wie bei einem Beitrag im Instagram-Feed.