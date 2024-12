89 lustige Friseurnamen: Haartari, ChicSaal und Co.

Während Supermarktketten oder Klamottenläden oft eher öde Bezeichnungen haben, scheint es in der Friseur-Szene nicht nur im Handwerk kreativ zuzugehen. So finden sich immer wieder Filialen, die schon alleine durch ihren kuriosen oder lustigen Friseurnamen für Aufmerksamkeit sorgen. In der folgenden Liste findet ihr einige Beispiele für Friseurnamen aus der Haarhölle.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Konkurrenz ist auch im Bereich der Haarkünstler groß. Um aus der Masse der verschiedenen Läden hervorzustechen, hilft ein kreativer Name sicherlich weiter. Nachfolgend lest ihr einige Beispiel für witzige Wortspiele, die es für Friseurläden gibt oder geben könnte.

Anzeige

Komm-Hair, HairCooles und mehr: Friseurnamen aus der Hölle

Falls ihr selber einen Laden mit einem lustigen Namen kennt oder eine witzige Idee habt, könnt ihr sie uns in den Kommentaren mitteilen. In den sozialen Medien, allen voran bei Twitter und Instagram, findet man diverse Beispiele für echte Friseurläden. Wer also glaubt, Läden mit Namen wie „Miezi Cuts“ oder „Alcut One“ (kennt wer „Al Capone“?) gäbe es nicht, wird hier eines besseren belehrt.

Ali Barber

Al Cut One

All Cuts are beautiful („ACAB“)

baHaarmas

Chaarisma

Anzeige

ChicSaal

CreHaartiv

Cutastrophe

Cuthedrale

Das H-Team

Anzeige

Die mit den Scherenhänden

Dirty Hairy

Drumhairum

ElementHair

Facelook

FairSchneiden

Föhnix

Föhnomenal

Free-Seur

Frisenleger

Friseurmelade

Frisierbar

GmbHaar

Haarakiri

Haaralarm

Haarchitekt

HaarCore

Haarerlaubnis

Haarfeger

Haariel

Haarklar

Haarkuna Ma Tata

Haarlboro

Haarlelujah

Haarmelounge

Haarmetzgerei

Haarnarchie

Haarnibal Lector

Haarpunzel

Haarscharf

Haarstadt

Haartisten

Haarwaii

Haar-Zwei-O

Hair Berge

Hair Force One

Hair Jordan

Hair-Cooles

Hair Play

Hair rein

Hairicane

Hairlekin

Hairlich

Hairoin

Hairotic

Hairport

Haireinspaziert

Hairmes

Hairvorragend

Hairy Cutter

Hairzstück

Inglourious Babers

Kaiserschnitt

Kamm In!

Kamm Together

Kammbodscha

Kurz oder lang

Lock & Roll

Lockedown

Lockenstar

Love Is in the Hair

McHair

Meister der Mähne

MietziCuts

Moonhaarlisa

Pony & Clyde

Rheinlocken

Ryanhair

Schnipp-Schnapp

Scissor Sisters

SpektaCoolHair

Strähnchenjäger

Stufenschnitt & mehr

The Godbarber

Vier Haareszeiten

Vokuhila 2.0

WellKamm

Yes We Kämm

Zopf oder Kahl

Wenn ihr in einen der Läden hineinspaziert, könnt ihr eine der Begrüßungen aus unserer Liste nehmen.

Ihr habt noch nicht genug von den absurden Bezeichnungen? Bei Twitter findet ihr unter dem Hashtag #friseurnamen weitere „kre-haartive“ Beispiele. Bei uns findet ihr weiterhin lustige Teamnamen für FIFA und Co. sowie Beispiele für kreative Bezeichnungen für Haushaltsgeräte.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.