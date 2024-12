FWB: Was bedeutet die Abkürzung bei Tinder & Co.?

In der Netzsprache tauchen viele Abkürzungen auf, die man nicht sofort versteht. So könnt ihr im Chat das Kürzel „fwb“ lesen. Vor allem in Dating-Apps wie Tinder tauchen die Buchstaben auf. Was bedeutet „fwb“?

Man stößt nicht nur in Dating-Plattformen auf die Buchstabenkombination, sondern auch im Finanz- oder Medizinbereich. „FWB“ hat mehrere Bedeutungen. Was genau es heißt, hängt davon, wo man die Buchstaben liest.

Das bedeutet FWB bei Tinder

Die gängigste Bedeutung von „FWB“ ist „Friends With Benefits“. Auf Deutsch bedeutet das soviel wie „Freundschaft mit Vorzügen“. Sucht bei Tinder also jemand nach „fwb“, so möchte man vorrangig keine feste Partnerschaft, sondern ein lockeres, freundschaftliches Verhältnis, das gelegentlich sexuelle Aktivitäten beinhaltet. Eine romantische Beziehung und entsprechende Verpflichtungen werden nicht erwartet. Auf der anderen Seite sucht man aber schon etwas Längeres und nicht bloß einen einmaligen „One Night Stand“, auch als „ONS“ abgekürzt. „FWB“ heißt in dem Kontext auch so viel wie „Freundschaft Plus“.

Das Kürzel liest man vor allem in der „Bio“ von Mitgliedern bei Tinder oder anderen Apps. So möchte man direkt mitteilen, wonach man sucht, um keine falschen Hoffnungen oder Erwartungen zu wecken. An anderer Stelle findet ihr viele weitere gängige Abkürzungen bei Tinder und Co.:

FWB: Das kann es auch bedeuten

Falls ihr selber auf der Suche nach „FWB“ seid, schaut in unsere Empfehlungen für die Dating-Apps:

Abseits des Dating-Umfelds kann „FWB“ noch etwas anderes bedeuten. Im Finanzbereich versteht man darunter die „Frankfurter Wertpapierbörse“, die bedeutendste Aktienbörse in Deutschland. Hier findet ihr die besten Aktien-Apps. Im medizinischen Bereich ist damit die „Fachweiterbildung“ gemeint, mit der Pflegekräfte sich auf einen bestimmten Bereich spezifizieren können.

