Drohnen in den USA auf TikTok-Videos – Fake oder UFO: Was steckt dahinter?

Scrollt man durch den TikTok-Feed, sieht man Mitte Dezember 2024 zahlreiche Videos mit mysteriösen Drohnen, die in US-Städten wie New Jersey erscheinen. Was steckt dahinter? Eine Alien-Invasion? Ein Angriff auf die Vereinigten Staaten? Oder doch nur ein KI-Fake?

In den Videos sind große, beleuchtete Drohnen zu sehen, die in einer Formation fliegen. Teilweise gibt es auch Clips, in denen US-Amerikaner versuchen, die Flugobjekte vom Himmel zu schießen. Viele dieser Drohnen-Videos sind kein Fake. Es handelt sich also nicht um künstliche Clips, die nur für Views bei TikTok hochgeladen wurden. Auch außerhalb des Video-Portals wird von den mysteriösen Sichtungen berichtet (Quelle: Tagesschau). Das Zentrum der Drohnenschwärme soll in New Jersey sein, auch in anderen Städten an der Ostküste wurden aber entsprechende Flugobjekte gemeldet.

Videos zeigen mysteriöse Drohnen in New Jersey

Seit Mitte November mehren sich die Clips, in denen Drohnen am Himmel in den USA gezeigt werden. Mittlerweile tauchen die Objekte nicht nur an der Ostküste der USA auf. Auch in Deutschland sollen die mysteriösen Drohnen über dem US-Stützpunkt Ramstein aufgetaucht sein.

Dabei soll es sich nicht um gewöhnliche Geräte handeln, die jeder Hobby-Filmer für seine Urlaubs-Videos benutzt, sondern um größere Flugobjekte. Inzwischen hat sich auch die US-Regierung zu den fliegenden Geräten geäußert.

Es handelt sich also nicht bloß um einen TikTok-Hype, sondern um ein Phänomen aus der realen Welt. Was allerdings genau hinter den zahlreichen leuchtenden Erscheinungen am Nachthimmel steckt, wissen auch die Oberen in den USA nicht. UFOs aus dem All, Spionage aus dem Ausland oder einfach eine geschickte PR-Aktion? Das FBI ermittelt bereits, die regionalen Polizeikräfte sehen jedoch keine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit.

„Jeden Tag werden in den Vereinigten Staaten Tausende von Drohnen geflogen, Freizeitdrohnen und kommerzielle Drohnen.“ US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas in einem Interview mit dem US-TV-Sender ABC

Drohnen in den USA: UFOs, Spionage, Pranks?

Nicht alle Videos, die bei TikTok durch die „Für dich“-Seite laufen, zeigen die mysteriösen Flugobjekte. Einige Videos sind tatsächlich lediglich KI-generiert und sollen für Klicks und Views bei den Erstellern sorgen. Andere große Lichter am Himmel zeigen zudem keine Drohnen, sondern normale, bemannte Flugzeuge oder Sterne. Zudem könnte es sich um Hobby-Flieger handeln, die ihre Drohnen abends steigen lassen. Erst seit kurzem ist die Nutzung von Drohnen in den USA auch nachts erlaubt (Quelle: FAZ.de). In Boston wurden zwei Männer festgenommen, nachdem sie unerlaubt Drohnen in der Nähe des internationalen Flughafens eingesetzt haben (Quelle: Spiegel.de).

Die mangelnden Informationen seitens der US-Regierung sorgen jedoch zum einen für Kritik und Unsicherheit, zudem bieten sie Anlass für zahlreiche Verschwörungstheorien. Besonders häufig wird das „Project Blue Beam“ genannt, bei dem das US-Militär fliegende Objekte dazu nutzt, die Bevölkerung zu manipulieren, um eine autoritäre Herrschaft zu etablieren (Quelle: Newsweek). In den sozialen Netzwerken finden sich zudem auch dieses Mal wieder zahlreiche kreative Köpfe, die das Ereignis als Anlass für lustige Memes nehmen:

