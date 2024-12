Instagram: Nachricht zeitversetzt senden

In der Chat-Funktion von Instagram kann man Nachrichten nicht nur sofort verschicken, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt. Wie lassen sich Nachrichten in einem Instagram-Chat planen und später übermitteln?

Die Funktion für das zeitversetzte Versenden von Nachrichten wurde Ende 2024 mit einem Update eingeführt. Möglicherweise ist die Funktion noch nicht für alle Nutzer freigeschaltet (Quelle: Techcrunch).

Instagram: Chat-Nachricht zeitversetzt verschicken

So kann man eine „DM“ in Instagram planen:

Öffnet die Chat-Funktion in Instagram. Ruft das Gespräch auf, in dem ihr eine Nachricht zeitversetzt senden wollt. Drückt unten auf „Nachricht schreiben“ oder tippt eine Nachricht im Chat-Verlauf an. Haltet den Finger auf der Nachricht, bis sich ein neues Menü öffnet. Tippt auf das Symbol neben der Nachricht. Jetzt wählt ihr das Datum und die Uhrzeit aus. So gebt ihr an, wann die Nachricht abgeschickt werden soll.

DMs bei Instagram: Nachrichten später senden

Im Chat seht ihr danach eine Mittelung, die auf „1 geplante Nachricht“ hinweist. Unten im Gesprächsverlauf gibt es zudem den Bereich „Geplante Nachricht“. Tippt ihr die Zeile an, seht ihr die geplante Mitteilung mit dem Sendezeitpunkt. Ihr könnt die Nachricht antippen und gedrückt halten. Danach lässt sich die Mitteilung sofort verschicken, kopieren oder wieder löschen, ohne dass sie verschickt wird.

Nachrichten lassen sich in einem Chat bis zu 29 Tage im Voraus planen. So könnt ihr zum Beispiel einen Geburtstagsgruß vorab verfassen, damit ihr den Ehrentag nicht vergesst. Die Funktion eignet sich auch, wenn ihr jemandem eine Mitteilung schicken wollt, der sich in einer anderen Zeitzone befindet. So vermeidet ihr, dass eure Nachricht zum Beispiel mitten in der Nacht beim Empfänger ankommt und ihn weckt oder untergeht.

Tipp: Seit iOS 18 können iPhone-Nutzer auch Nachrichten in iMessage vorplanen.

