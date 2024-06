iOS 18: Nachrichten in iMessage planen & später senden

Mit dem Release von iOS 18 wird euer iPhone um einige heißersehnte Funktionen erweitert. Unter anderem könnt ihr in iMessage Nachrichten später versenden und planen. Wir zeigen euch, wie einfach es sein wird.

Nachrichten auf dem iPhone später senden

Habt ihr euch für die Nutzung der Nachrichten-App von iPhone entschieden, dann wartet ihr sicherlich auch lange auf diese eine wichtige Funktion: Nachrichten planen, um sie später zu versenden. Was andere Messanger bereits anbieten, führt Apple erst mit iOS 18 ein. Und so einfach funktioniert es:

Öffnet wie gewohnt die App „Nachrichten“ auf eurem iPhone, um zu iMessage zu gelangen. Wählt einen vorhandenen Nachrichtenverlauf oder erstellt einen neuen mit der Person, der ihr eine geplante Nachricht senden wollt. Klickt im Nachrichtenverlauf unten auf das Plus (+), um eine neue Nachricht zu beginnen. Es öffnet sich ein Menü, in dem die neue Option „Send Later“ zu finden ist (siehe Bild unten). Verfasst die Nachricht und stellt das Datum und die Uhrzeit ein, an dem sie beim Empfänger ankommen soll. Jetzt nur noch auf Senden klicken und schon seht ihr die geplante Nachricht im Verlauf. Natürlich könnt ihr sie vor dem geplanten Senden jederzeit löschen.

Noch findet ihr diese Option in eurem iPhone-Menü nicht, doch mit iOS 18 könnt ihr eure Nachrichten an dieser Stelle in iMessage planen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

iOS 18 verbessert iMessage erheblich

Apple verspricht seinen Nutzern viele Neuerungen, die mit iOS 18 veröffentlicht werden. Neben einem Passwortmanager, der euch das Verwalten eurer Zugangsdaten erleichtern soll, wird auch iMessage erweitert und verbessert. Neue Texteffekte und Formatierungen, wie fetten, durchstreichen sowie unterstreichen, bereichern bereits die Messanger-App enorm.

Eine weitere großartige Neuerung lässt uns dem iOS-18-Release noch sehnsüchtiger entgegenblicken. iMessage öffnet sich dem Kommunikationsstandard RCS. Fragt ihr euch an der Stelle, was RCS ist, dann folgt dem Link zu unserem Artikel, in dem wir euch die Vor- und Nachteile des Standards erklären.

Seid ihr auch schon so gespannt auf das iOS-18-Update wie wir? Dann empfehlen wir euch den folgenden Artikel, in dem ihr nachlesen könnt, für welche Geräte die Aktualisierung des Betriebssystems veröffentlicht wird:

