Instagram: Spitznamen im Chat vergeben & ändern

Die Instagram-Macher werden nicht müden und fügen immer wieder neue Funktionen zur App hinzu. Seit Ende 2024 kann man sich selbst sowie Freunden Spitznamen geben, die im Chat genutzt werden. Wie funktioniert das?

Das Feature kann dazu genutzt werden, Freunden einen bestimmten Namen zu geben, der dann im Chat angezeigt wird. So personalisiert ihr die Ansicht der Direktnachrichten und könnt zudem bestimmte Nutzer schneller finden.

Instagram: Spitznamen im Chat – so funktioniert es

So könnt ihr einen Spitznamen bei Instagram festlegen:

Öffnet die Messenger-Funktion in Instagram. Steuert das Gespräch mit dem Nutzer an, für den ihr den Namen anpassen wollt. Tippt oben auf den angezeigten Namen. Jetzt wählt ihr die Option „Spitznamen“. Anschließend drückt ihr auf den Namen der Person, dessen Name geändert werden soll. Tragt hier die neue Bezeichnung ein.

Der Name kann jederzeit und beliebig oft geändert werden. Die Änderung wirkt sich nur für das aktuelle Chat-Gespräch aus. Die Spitznamen sind also etwas anderes als der Nutzername in Instagram, der sich nicht nachträglich anpassen lässt. Ihr seid noch auf der Suche nach einer witzigen Bezeichnung? Hier findet ihr einige Ideen für Nicknames:

Spitzname geändert: Was sieht der andere?

Beachtet, dass der Chat-Partner eine Benachrichtigung erhält, wenn ihr den Spitznamen anpasst. Der Name wird nur in dem entsprechenden Gespräch angezeigt. Ihr ändert also nicht den Nutzernamen des Instagram-Teilnehmers. In Gruppen-Chats bleibt ebenfalls der bisherige Name erhalten.

Für Gruppengespräche könnt ihr festlegen, ob und wer euren eigenen Namen ändern kann. Dafür geht ihr wie oben beschrieben vor und öffnet das Gespräch. Im Menü „Spitznamen“ wählt ihr die Option „Ändern, wer deinen Spitznamen bearbeiten kann“. Wählt die entsprechenden Nutzer aus oder entfernt alle Teilnehmer, damit keine Änderungen für euren Namen vorgenommen werden können.

