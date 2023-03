Das Verbrenner-Verbot in der EU steht auf wackeligen Beinen. Wie elektrisch wir in Zukunft fahren (müssen), lässt sich aktuell daher kaum vorhersagen. Für die deutschen Premiumhersteller BMW und Mercedes steht aber offenbar schon fest: Der wirklich einzig richtige Weg sind E-Autos ohnehin nicht.

BMW Facts

BMW und Mercedes auf dem Rückzug? E-Autos sind nicht der einzige Weg

Zum Elektroauto bekannt haben sich praktisch alle großen Autohersteller, wenn auch unterschiedlich deutlich. BMW und Mercedes sind dabei keine Ausnahme, auch wenn sich die Bayern weiter die Hintertür offenhalten, dem Verbrenner keine definitive Absage zu erteilen. Jetzt sind diese Zeichen nochmal unterstrichen worden.

In erster Linie geht es BMW bei den Plänen um die beliebten Geländewagen der X-Reihe. Sie sollen noch über viele Jahre bis mitten in die 2030er Jahre als Diesel und Benziner angeboten werden, weiß das Handelsblatt aus internen Kreisen. Ob anschließend zumindest in der EU Schluss sein muss, steht noch nicht fest.

Ab dem Jahr 2027 soll für die Modelle sogar nochmal eine komplett neu entwickelte Plattform bereitstehen, bei der alle Antriebskonzepte verbaut werden können. Im Fall von BMW heißt das: Benzin, Diesel und Batterie, sogar die Brennstoffzelle soll bei den Bayern in Zukunft eine größere Rolle spielen. Obwohl viel Geld in die Entwicklung der E-Auto-Plattform „Neue Klasse“ bei BMW gesteckt wird, klingen die Pläne nicht nach einem Ende für andere Antriebsarten.

Offiziell hat BMW die Informationen des Handelsblatts nicht bewertet. Der Wirtschaftszeitung zufolge stellte BMW-Chef Oliver Zipse kürzlich aber fest: „Es mag Wettbewerber geben, die ihre Vielfalt eher beschneiden wollen und damit einen Schrumpfungskurs einschlagen. Da kann ich nur sagen: Das ist nicht unsere Idee.“ Dabei sind die E-Autos der beiden deutschen Marken sogar Tesla gegenüber oft die bessere Wahl.

Obendrein steigt der Konkurrenz-Druck aus China für deutsche Hersteller:

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

Auch Mercedes hat offiziell dem Verbrenner abgeschworen und will den Wechsel bis zum Ende der 2020er Jahre fast geschafft haben. Als man das Elektroziel formulierte, hat man allerdings genau vorgesorgt: Der Plan, ausschließlich elektrisch zu werden, gelte, „wo immer die Marktbedingungen es zulassen“.

Können deutsche Premium-Marken auch ohne E-Autos?

Bedeutet im Klartext: Der Markt entscheidet. In China und den USA, ersteres der wichtigste Markt für deutsche Autobauer, hat der Verbrennungsmotor kein Ablaufdatum. In der EU hängt das Verbrenner-Aus ab 2035 in der Schwebe. Auch der hinkende Ausbau der Ladeinfrastruktur könnte die Marktbedingungen für E-Autos deutlich verschlechtern. Unter diesen Umständen braucht Mercedes auch den Verbrenner nicht aussterben lassen. Die Stuttgarter haben sich nicht zum Bericht des Handelsblatts geäußert.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.