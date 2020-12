Vodafone und Disney bringen gemeinsam eine Smartwatch für Kinder auf den Markt. Die „Neo“ erscheint Anfang 2021 und begleitet die Kleinen mit ihren Lieblingsfiguren aus der Disney-Welt. GIGA verrät, was das neue Wearable kann und welche Funktionen es für Eltern bereithält.

Smartwatch „Neo“ von Disney und Vodafone verbindet Eltern und Kinder

Mit der Smartwatch für Kinder bringen Vodafone und Disney ein Gadget, das auch Eltern gerecht werden soll. Highlight für die Kleinen dürften die Disney-Charaktere sein, die sie auf dem Display begleiten. Wie Vodafone ankündigt, werden Baby Yoda, Elsa, Mickey und andere auf der smarten Uhr „lebendig“. Außerdem zeigt die Smartwatch neben Uhrzeit auch Wetter, Kalender und Erinnerungen an. Eltern können per Nachricht oder Anruf mit ihren Lieben in Kontakt bleiben. Zudem ist eine 5-MP-Kamera integriert, mit der die Kinder Fotos schießen können.

Für Eltern gibt es praktische Features, um auch aus der Ferne auf die Kinder zu achten: Die Neo wird per Vodafone-App konfiguriert. Eltern sehen geschossene Fotos und bestimmen vertrauensvolle Kontakte, mit denen die Kinder über die Smartwatch kommunizieren. In der App lässt sich außerdem der Standort der Uhr nachverfolgen. Sie sendet diesen allerdings nicht automatisch. Die smarte Uhr ist wasserdicht nach IP68 und kommt mit einem ergonomisch angepassten Armband. Wichtig für Eltern: Ein Internetbrowser ist nicht enthalten, unbeaufsichtigtes Surfen gibt es nicht.

Was es vor dem Kauf einer Smartwatch zu beachten gibt:

Das kostet die Neo wahrscheinlich in Deutschland

Wer den Kleinen mit der Neo eine Freude machen will, kann sie bei Vodafone vorbestellen, Anfang 2021 gehts los. Wieviel die Smartwatch in Deutschland kosten wird, ist noch unklar. Wie The Verge berichtet, listet Vodafone für den britischen Markt 99 Pfund. Dazu kommen 7 Pfund pro Monat, denn die Neo läuft über einen Vertrag im Mobilfunknetz von Vodafone. Für Deutschland würde sich damit ein Kaufpreis von rund 110 Euro ergeben, der Vertrag dürfte zwischen 7 Euro und 8 Euro kosten.

Für Eltern bietet die Neo somit eine ausgewogene Mischung aus Kontakt und Kontrolle. Vielen Kindern dürfte sie allein schon wegen der Disney-Figuren gefallen. Die können sie auch beim Streaming-Dienst Disney+ wiederfinden.