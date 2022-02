Kennt ihr noch den Indie-Hit Northgard? Die Entwickler des Wikingerspiels haben sich jetzt ein gigantisches Franchise geschnappt, das bereits seit Jahrzehnten Fans begeistert. Wir haben uns Dune: Spice Wars angesehen, ein Strategiespiel auf dem berüchtigten Wüstenplaneten.

Dune: Spice Wars soll bald in den Early Access auf Steam starten, ein komplexes Echtzeit-Strategiespiel, bei dem ihr den Planeten Arrakis aus dem Dune-Universum unter eure Kontrolle bringen müsst. Dune gehört zu den wichtigsten Science-Fiction-Franchises des Genres und hat erst letztes Jahr neuen Schwung mit dem Kinofilm Dune bekommen. Den (sehr empfehlenswerten!) Film könnt ihr übrigens bei Amazon Prime Video kaufen und streamen.

Schaut in den ersten Gameplay-Trailer zu Dune: Spice Wars.

Dune: Spice Wars – Erster Gameplay-Trailer

Baut euer Imperium auf einem lebensfeindlichen Wüstenplaneten

Wir konnten vorab einen Blick auf Dune: Spice Wars werfen und sich vorsichtig begeistert. Noch ist die Entwicklung zwar nicht abgeschlossen, doch bis jetzt haben uns vor allen Dingen die vielen Möglichkeiten in der Politik gefreut. Euer Ziel im Spiel wird es sein, den Planeten Arrakis (auch Dune genannt) zu erobern und dort so viel wie möglich von der unsagbar wichtigen und im gesamten Universum begehrten Substanz Spice abzubauen.

Spice regiert das Universum in Dune – und es regiert auch euch, denn ihr müsst Spice-Steuern zahlen und braucht den Rohstoff, um wohlhabender zu werden. Damit fangen die Probleme aber erst an: Auf einem Wüstenplaneten gibt es natürlich wenig Wasser, weswegen dieses eure zweitwichtigste Ressource sein wird. Dazu kommen die Bewohner von Dune, welche euch nicht mit offenen Armen empfangen – oder gar direkt auffressen wollen, wenn es sich um die riesigen Sandwürmer handelt. Schließlich habt ihr auch zahlreiche politische Gegner, die euren Kopf allzu gern rollen sehen würden.

Wie üblich bei Strategiespielen könnt ihr in Spice Wars nach und nach verschiedene Technologien freischalten und euch so in eine gewünschte Richtung weiterentwickeln.

In Dune: Spice Wars spielen Politik und Intrigen eine große Rolle

Zu Beginn des Spiels wählt ihr ein Volk, das ihr kontrolliert – etwa die stolzen Atreides oder aber die kriegssüchtigen Harkonnen. Es sollen noch mehr Optionen hinzukommen. Jede Klasse bringt euch spezielle Vorteile; eine Eigenschaft der Atreides ist es etwa, Dörfer auf Dune friedlich einnehmen zu können. Während ihr euer Gebiet auf dem Wüstenplaneten erweitert und versucht, neue Orte für den Spice-Abbau freizuschalten, müsst ihr immer wieder ein Auge auf die Politik werfen.

Euer Ansehen ist eure politische Währung. Mit Ansehen könnt ihr Handel treiben oder Gegner beschenken und sie so beruhigen. Falls ihr möchtet, dürft ihr auch Spione einsetzen und sie zu den anderen Fraktionen schicken. Im Endgame ist es sogar möglich, den Herrscher einer Fraktion zu meucheln. Falls ihr das schafft, gewinnt ihr die Runde automatisch.

Jedes Spiel soll etwa drei bis fünf Stunden dauern, allerdings wird Dune: Spice Wars einen großen Wiederspielwert haben. Zum einen liegt das an den verschiedenen spielbaren Völkern und andererseits könnt ihr auf unterschiedliche Arten gewinnen – mithilfe von purer Militärkraft etwa, oder über eine gerissene Intrige.

Dune: Spice Wars wird voraussichtlich 2022 in den Early Access auf Steam starten. Gerade Fans des Franchises sollten natürlich ein Auge auf das Spiel werfen, doch auch Strategiespieler, die gern Politik betreiben, dürften an Spice Wars Gefallen finden.