Mit Loki und Black Widow bekommen zwei der beliebtesten Marvel-Charaktere eine eigene Serie beziehungsweise Verfilmung. Für beide MCU-Projekte sind jetzt spektakuläre neue Trailer erschienen, in denen sich alles um Zeitsprünge dreht.

Disney+ Facts

Dieser Artikel enthält Spoiler zu Avengers: Endgame

Das Marvel Cinematic Universe wird diesen Sommer weiter wachsen und mit Loki (Tom Hiddleston) und Black Widow (Scarlett Johansson) erhalten zwei Fan-Lieblinge endlich ihren großen Solo-Auftritt. Nach den Ereignissen von Avengers: Endgame befinden sich die beiden Charaktere jedoch in gänzlich unterschiedlichen Situationen: Loki konnte durch das Zeitreise-Chaos entkommen, während Black Widow auf dem Planeten Vormir ihr Leben lassen musste.

Bilderstrecke starten (9 Bilder) Disney+: 8 Film- und Serien-Highlights für Gamer

Neuer Trailer: Loki und die Zeithüter

Die Serie Loki wird am 11. Juni auf Disney+ ihre Premiere feiern und die Geschichte von Thors adoptiertem Bruder weitererzählen. In Avengers: Endgame war Loki im Zuge der Zeitreise der Avengers zusammen mit dem Tesserakt geflohen. Wie der neue Trailer beweist, wurde er jedoch im Anschluss daran von der Institution der Zeithüter aufgegriffen. Wie Mobius M. Mobius (Owen Wilson) ihm im Trailer offenbart, hat Loki mit diesem Manöver jedoch „die Realität zerbrochen“ – und muss nun dabei mithelfen, wieder Ordnung zu schaffen.

Auf seinem neuen Abenteuer wird Loki dabei anscheinend sowohl durch Raum als auch Zeit reisen müssen, um die Realität innerhalb des MCUs wieder unter Kontrolle zu bringen. Dabei wird er wohl auch wieder einige Orte und Momente besuchen, die bereits aus anderen Episoden des MCUs bekannt sind.

Hier geht's zu Disney+!

Black Widow: Prequel zeigt Kampf gegen den Taskmaster

Der kommende „Black Widow“-Film wird die Vorgeschichte von Natasha Romanova erzählen. Der neue Trailer des Action-Spektakels zeigt dabei sowohl Szenen aus ihren bisherigen MCU-Auftritten als auch aus dem neuen Film, in dem sie es mit dem Bösewicht Taskmaster aufnehmen muss. Fans warten bei dem Prequel natürlich vor allem auf die Antwort zu der Frage, ob es für Black Widow nach ihrem Tod in Avengers: Endgame doch noch einen Weg zurück geben wird. Das Prequel soll im Juli 2021 im Kino und auf Disney+ erscheinen.

Was haltet ihr von den neuen Trailern? Freut ihr euch schon auf Loki und Black Widow? Und was erwartet ihr euch genau von den Marvel-Projekten? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!