Nach etlichen Jahren kehrt eine uralte Shooter-Legende nun bald zurück. Das erste Lebenszeichen der Kult-Franchise sorgt für pure Begeisterung bei den Fans.

TimeSplitters ist zurück: DeepSilver macht große Ankündigung

Die TimeSplitters-Reihe hatte Anfang der 2000er-Jahre eine große Fan-Basis und konnte viele Spieler in ihren Bann ziehen. Im Jahr 2000 erschien der erste Teil der Reihe, 2002 wurde mit TimeSplitters 2 ein direkter Nachfolger veröffentlicht. 2005 fand die Reihe dann mit TimeSplitters: Future Perfect ihren Abschluss.

Auch an einem vierten Teil der ikonischen Shooter-Serie wurde gearbeitet, das Projekt wurde jedoch 2009 eingestellt, nachdem das Entwicklerstudio von Crytek aufgekauft wurde. Die Marke verschwand in der Versenkung – bis jetzt!

Über Twitter ließ Publisher DeepSilver verlauten, dass er ein neues Studio namens Free Radical Design gegründet hat, welches die Arbeiten an einem neuen TimeSplitters aufnehmen soll. Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Planungsphase, die Entwicklungsarbeiten haben noch nicht begonnen:

Die Fans sind von dieser Überraschung restlos begeistert. Sie hatten nicht mehr damit gerechnet, dass sie nochmal ein neues TimeSplitters-Spiel zu Gesicht bekommen würden. Wann das Spiel erscheinen soll und weitere Details zum Shooter wurden noch nicht bekannt gegeben.

Alte TimeSplitters-Hasen nehmen sich dem Projekt an

Was TimeSplitters-Fans freuen dürfte: Mit Steve Ellis und David Doak kehren zwei alte TimeSplitters-Veteranen ins Entwicklerteam zurück. Wir drücken die Daumen, dass die beiden Urgesteine dem Spiel wieder ihren Stempel aufdrücken können und uns so erneut fantastische Zeitsprünge in unterschiedliche Epochen und grandioser Humor erwarten.

