Manche Entwickler lassen ihr Spiel bereits kurz nach dem Release fallen wie eine heiße Kartoffel, andere hingegen versorgen es auch nach unzähligen Jahren noch mit Updates. Auch das Studio eines echten Shooter-Klassikers spendierte seinem Spiel noch 15 Jahre nach dem Start ein riesiges Update – die Spieler sind begeistert!

Serious Sam 2: Uralter Ego-Shooter wird mit neuen Inhalten versorgt

Erinnert ihr euch noch an das Jahr 2005? Angela Merkel wird zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt, der Uhu wird zum Vogel des Jahres ernannt, und am 11. Oktober erscheint mit Serious Sam 2 endlich ein neuer Ableger der gefeierten Ego-Shooter-Reihe von Croteam. Das ist inzwischen zwar mehr als 15 Jahre her – ihr „Baby“ haben die Entwickler aber trotzdem nicht vergessen, wie ein neuer Blogeintrag auf Steam zeigt:

„Ich wette, das habt ihr nicht kommen sehen! Aber hier ist es trotzdem. Es sind fünf Milliarden Jahre seit dem letzten richtigen Update für Serious Sam 2 vergangen. In der Zwischenzeit haben wir einen Haufen Spiele veröffentlicht, aber Serious Sam 2 war in den dunkelsten Ecken unserer Köpfe stets allgegenwärtig. So sehr, dass wir sofort auf den Hype-Zug aufgesprungen sind, als der alte Nate, alias Nathan Brown, alias DwK, erwähnte, dass er Serious Sam 2 gerne eine weitere Chance geben würde.“

Im weiteren Verlauf des Blogposts gehen die Entwickler darauf ein, was sich alles dank des neuen Updates 2.90 für Serious Sam 2 am Spiel ändert und wie es zustande kam. Am Ende des Eintrages findet sich eine komplette Übersicht des Updates, die sehr umfangreich ausfällt. Das Update bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. So gibt es etwa eine neue Waffe namens „BeamGun“, der Gegner-Multiplikator kann auch im Einzelspieler verwendet werden, 12 neue Karten werden dem Spiel hinzugefügt und auch ein Flammenwerfer findet sich jetzt im Arsenal der Spieler wieder.

Doch das ist noch lange nicht alles! Zudem kann Sam nun Waffen Akimbo führen, also quasi eine Waffe in jeder Hand ausrüsten und nutzen. Zudem hat die Shooter-Ikone auch gelernt, wie man sprintet, kann sich durch einen „Rocket Jump“ in die Luft katapultieren und hat dank eines neuen Radars stets NPCs, Gegner und aktuelle Ziele im Überblick.

Neues Update für 15 Jahre alten Shooter: Die Spieler sind begeistert

Dass ein 15 Jahre altes Spiel noch mit einem Update versorgt wird – damit hatte anscheinend kaum einer der Spieler gerechnet. Diese zeigen sich in den Kommentaren unter dem Blogeintrag entsprechend überrascht und bedanken sich bei den Entwicklern dafür, dass diese auch so lange nach dem Erscheinen von Serious Sam 2 noch zu ihrem Spiel halten.

Ein Blick auf die aktuellen Spielerzahlen auf Steam zeigt: Das Update scheint tatsächlich dazu zu führen, dass einige Spieler den Shooter-Klassiker nochmal anwerfen. Während in den letzten 30 Tagen im Schnitt rund 50 Spieler gleichzeitig online waren, waren es am Mittwoch immerhin rund 420 – Tendenz steigend. Werdet auch ihr dem alten Shooter nach dem Update nochmal eine Chance geben? Schreibt es uns in den Kommentaren auf Facebook.