Endlich gibt’s bei Netflix mal wieder richtig gute Inhalte, denn eine Kultserie der letzten Jahre wird im September pünktlich fortgesetzt – die Staffel 5 von „Cobra Kai“ startet. Unbedingt sehenswert – das finden nicht nur wir.

Cobra Kai auf Netflix: Ganz in der Tradition von Karate Kid

Bei Netflix läuft viel, aber auch viel Mist. Doch es gibt auch echte Perlen, wie „Cobra Kai“. Kennt ihr nicht? Schon mal was von Karate Kid gehört, dem Kultfilm der Achtzigerjahre? Ganz bestimmt. Cobra Kai setzt da an, wo die Filmreihe aufhörte. Viele originale Schauspieler sind mit dabei, im Mittelpunkt stehen dabei Daniel LaRusso, Johnny Lawrence und ihre jungen Karate-Schüler. Nur Pat Morita alias Mr. Miyagi fehlt – der bekannte Darsteller verstarb leider bereits im Jahr 2005. Dennoch gibt’s den berühmtesten Karatelehrer der Welt in Rückblenden aus den Filmen zu sehen, teils auch in zuvor nicht veröffentlichtem Material aus dem Schnittraum.

Im Trailer zur 5. Staffel erhalten wir schon mal einen ersten Eindruck:

Cobra Kai: Trailer zu Staffel 5

Die Serie zitiert das Original wunderbar, driftet aber nicht in pure Nostalgie ab. So werden die neuen Geschichten zwar mit der Vergangenheit verwoben, entwickeln aber ihren eigenen Charakter. Ganz ehrlich, die Serie Cobra Kai ist sogar besser als die ganzen Fortsetzungen des ursprünglichen Films. Findet auch die IMDb, denn dort gibt’s ganze 8,5 von 10 Punkten für das Glanzstück. Noch deutlicher: Rotten Tomatoes – 93 Prozent Zustimmung der Profi-Kritiker und 92 Prozent bei den Zuschauern – ein praktisch perfektes Ergebnis.

Staffel 5 startet am 9. September 2022

Ursprünglich liefen die ersten beiden Staffeln von Cobra Kai beim Premiumangebot von YouTube, seit Staffel 3 hat sich allerdings Netflix die Rechte gesichert und gibt nun den Ton an. Die letzte Staffel erschien Ende vorigen Jahres, Staffel 5 startet erfreulicherweise direkt schon am Freitag, den 9. September 2022 (Cobra Kai auf Netflix ansehen). Da steht einem wunderbaren Karate-Wochenende nichts entgegen.

Zur Story wollen wir an dieser Stelle nichts konkret verraten, möchten wir doch auch neuen Zuschauerinnen und Zuschauern die Chance geben, einzusteigen und von Anfang mitzufiebern. Nur so viel: Es lohnt sich. Wer übrigens Karate Kid von 1984 vorher noch mal sehen möchte, der kann dies aktuell ebenso auf Netflix tun (Karate Kid auf Netflix sehen).