Bei Netflix sind ab sofort auch Spiele zu haben. Den Anfang machen fünf Games für Abonnenten, die allerdings nur auf dem Android-Smartphone und -Tablet gespielt werden können. Auf Werbung oder In-App-Käufe verzichtet der Streaming-Anbieter. iOS-Spiele sollen bald folgen.

Netflix Facts

Netflix Games: Erste Spiele für Android-Handys sind da

Nach langer Vorbereitung bietet Netflix nun erste Spiele an. Diese stehen nur Abonnenten zur Verfügung, die ein Smartphone oder Tablet mit Android als Betriebssystem besitzen. Für iPhones sollen bald eigene Spiele folgen, heißt es. Auf zusätzliche Gebühren für die Spiele verzichtet Netflix ebenso wie auf Werbung und In-App-Käufe. Manche der Games benötigen auch keine Internetverbindung.

Zu Beginn stehen diese fünf Spiele bei Netflix bereit:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3

Basketball Shooting Hoops

Joker-Spielkarte Card Blast

Billard Teeter Up

Die Liste macht deutlich, dass Netflix noch ganz am Anfang steht. Schon in Kürze dürften weitere Titel hinzukommen, die zumindest teilweise auch mit Netflix-Serien zu tun haben, wie die Titel zu Stranger Things vormachen. Kunden könnten so noch besser an Netflix gebunden werden, so die Hoffnung.

In der Android-App von Netflix haben die Spiele einen eigenen Bereich erhalten. Dort können sie über Google Play heruntergeladen werden. Zum Spielen selbst muss allerdings immer zuerst die Netflix-App auf dem Handy oder Tablet gestartet werden. In Kinder-Accounts sind die Games nicht verfügbar (Quelle: Netflix).

Im Video: Der große Vergleich der Streaming-Anbieter.

Spiele bei Netflix: Gleiches Schicksal wie Amazon Underground?

Es bleibt abzuwarten, ob und wie Kunden von Netflix das neue Angebot annehmen. Im Jahr 2015 hatte Amazon mit Underground ein sehr ähnliches Programm rund um Android-Spiele gestartet, es wegen mangelndem Erfolg aber keine zwei Jahre später wieder eingestellt.